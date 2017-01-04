5 جرحى من جنود الحزام الامني في هجوم لعناصر من القاعدة استهدف نقطة أمنية بأبين
مستشفى الشهيد محنف بلودر
الأربعاء 04 يناير 2017 08:47 صباحاً
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
زنجبار ((عدن الغد)) خاص:
قال مسعفون ومصدر امني محلي ان 5 من جنود الحزام الامني بمحافظة ابين جرحوا فجر يوم الاربعاء اثر هجوم شنه مسلحون يعتقد انهم من تنظيم القاعدة واستهدف نقطة أمنية .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان الهجوم استهدف النقطة الامنية الواقعة بمنطقة الخبر شرق مدينة شقرة وجنوب مديرية الوضيع بأبين .
وبحسب المصدر فقد وقع الهجوم عند الساعة الخامسة فجرا واستخدمت فيه أسلحة رشاشة .
وتصدى افراد النقطة الامنية للمهاجمين واشتبكوا معهم .
ونقل المصابون إلى مستشفى لودر حيث قالت مصادر طبية فيه لـ"عدن الغد" ان 3 من الجرحى احيلوا إلى عدن لخطورة اصابتهم في حين ابقي على 2 لتلقي العلاج .
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