السفير مارم يمنع استلام أي رسوم فرضت على المواطنين دون مصوغ قانوني
الأربعاء 04 يناير 2017 01:29 صباحاً
القاهرة (عدن الغد) خاص :
القاهرة (عدن الغد) خاص :
القاهرة/خاص:
تفقد سعادة الدكتور/محمد علي مارم سفير بلادنا في العاصمة المصرية القاهرة اليوم سير العمل بالقسم القنصلي بالسفارة والتقى العاملين بالقنصلية وعدد من المواطنيين اليمنيين.
يأتي ذلك في اطار متابعة سعادة سفير بلادنا بالقاهرة للعمل القنصلي والخدمات التي يقدمها القسم لمواطني اليمن.
وجدد خلال جولته بالقسم القنصلي التأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التي تنظم عمل القسم ووجه بعدم تحصيل اي رسوم خارج الرسوم القانونية المقررة بلوائح العمل القنصلي وتحصيل الرسوم بسندات رسمية او طوابع بالنسية للتصديقات.
ووعد سعادة السفير بدعم كل جهود القسم القنصلي بما يحقق مصلحة المواطنين اليمنيين وتسهيل معاملاتهم دون تعقيدات.
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