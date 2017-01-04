قائد جبهة العند الغربية يكشف ل" عدن الغد " تفاصيل ضبط شحنة أسلحه من قبل المقاومة

صورة للاسلحة التي تم ضبطها بمنطقة العند على متن شاحنة دينا

كشف العقيد الركن سمير صالح يوسف القيادي في المقاومة وقائد جبهة العند الغربية ل " عدن الغد " تفاصيل حول واقعة القبض على شاحنة محملة بمختلف الاسلحة مساء يوم الاثنين من قبل افراد المقاومة بمنطقة العند بلحج قائلا " انه في تمام الساعة التاسعة تقريبا القي القبض على شاحنة نوع دينا لون ابيض تحمل لوحة في المقدمة رقم 11579/3 فيما لا وجود للوحة الخلفية كان يسوقها شخص يدعى ( ح م ع ا) .

وأضاف العقيد الركن سمير انه عند ايقاف الشاحنة الدينا وجد عليها كميات كبيره من الذخائر الثقيلة والمتوسطة وألغام مضادة للدروع والسيارات وصواريخ نوع ( لو ) مضادة للدروع وقذائف RBG7 وغيرها كانت مغطاة بطربال وبعض البطانيات وحسب افاده سائق الدينا والعثور معه على تصريح بتاريخ قديم( صوره غير ملونه ) وبخط يد يوضح كميات هذه الذخائر بالسماح لهذه الدينا بالمرور في النقاط بخط سير شبوه - أبين - لحج – البيضاء.

وأوضح العقيد سمير خلال تصريحه بأنه بحسب افادة السائق فان هذه الشحنه موصله إلى الحد يافع ويفيد أيضا أن هذه الشحنه هي ما تبقى من الشحنه التي كانت منقولة على الدينا التي حدث لها انقلاب في أبين قبل حوالي أسبوع تقريبا ولم تصل إلى المكان المحدد لها بسبب هذا الحادث .

وبين قائد المقاومة في تصريحه ان الشاحنة الدينا لم يمتلك سائقها أي وثائق لها ويرافق السائق شقيقة وشخص آخر من البيضاء.

وقال في ختام تصريحه انه عقب القاء القبض على الشاحنة ابلغنا قيادة التحالف في مطار العند بما حدث وبدورهم ابلغوا قيادة التحالف في عدن الذين وجهوا بإيصال الشحنة اليهم عبر الحزام الامني في لحج

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