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صدور قرار جمهوري بتعيين بن نهيد رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

الثلاثاء 03 يناير 2017 11:13 مساءً
(عدن الغد) خاص:

صدر يوم الثلاثاء القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 2017 م قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن طيار صالح سليم بن نهيد رئيسا للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.

 

وقضت المادة الثانية من القرار العمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية .


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