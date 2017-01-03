صدور قرار جمهوري بتعيين بن نهيد رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

مقالات الرأي

أحمد بوصالح الأمن .. البداية والعشوائية والفوارق بين عدن وحضرموت منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين

صادق البوكري هل يعلم التحالف العربي أين تذهب الياته ومعداته..؟ ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في

علي بن شنظور قف من فضلك .. هل تعلّم أولادك هذا ؟ الفساد مصطلح لا حدود له في التفسير مثله مثل مكافحة الإرهاب.. كل واحد يفسره وفق ما يريد غير أن الكل لن يختلف على

نجيب محمد يابلي قال لي رشاد منذوق: ولا با تنتسي جمعة 9مارس1990 في اواخر ديسمبر،2016م دار حديث ودي مع اخ عزيز وهو رشاد منذوق ناصر ، عقيد طيار وتطرق في حديثه عن مفارقات تحدث

أحمد الربيزي هي الحقيقة، وأفهمها كما تريد ..!! ذاكرة شعب الجنوب الحية تحمل الكثير من الاحداث والمحطات التي ستظل عالقة في الأذهان ماحيينا، وخاصة المحطات

سامي الكاف عدالة انتقالية يا أصحاب التصالح و التسامح ! يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في جنوب اليمن ، منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير الدموية في

د.محمد علي السقاف حصاد 2016 وآفاق 2017 .. تساؤلات تبحث عن إجابات ؟؟ في البدء يطيب لي تهنئة الجميع بحلول السنة الجديدة 2017عساها تكون سنة خير وسعادة وامن وسلام واستقرار كتوطئة

عبد الرحمن الخضر لك ( ياعلي البخيتي ) مع التحية ! كذا تعجبني أخي ( علي البخيتي) كذا عالم" الآيفون والجلاكسي" افضل بكثير من الصياح أو إعلان أن الخلاف مع

ماجد الشعيبي نقاط وحروف ضائعة عن الشارع الجنوبي المنشغل بالوهم الأخبار التي تثير الفتن والمناطقية والمناكفة بين قياداتنا تجد رواج ونقاش من الجميع والكل يدافع عن طرف