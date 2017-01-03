صدور قرار جمهوري بتعيين بن نهيد رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد

منذ اليوم الاول لتحرير عدن حضرت العشوائية فتسيدت الموقف ، أطلت المحسوبية برأسها البغيض فتلخبطت موازين
ضخت دول التحالف العربي وخصوصا منها الامارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية أموال طائلة في
الفساد مصطلح لا حدود له في التفسير مثله مثل مكافحة الإرهاب.. كل واحد يفسره وفق ما يريد غير أن الكل لن يختلف على
في اواخر ديسمبر،2016م دار حديث ودي مع اخ عزيز وهو رشاد منذوق ناصر ، عقيد طيار وتطرق في حديثه عن مفارقات تحدث
ذاكرة شعب الجنوب الحية تحمل الكثير من الاحداث والمحطات التي ستظل عالقة في الأذهان ماحيينا، وخاصة المحطات
يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في جنوب اليمن ، منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير الدموية في
في البدء يطيب لي تهنئة الجميع بحلول السنة الجديدة 2017عساها تكون سنة خير وسعادة وامن وسلام واستقرار
كتوطئة
كذا تعجبني أخي ( علي البخيتي) كذا عالم" الآيفون والجلاكسي" افضل بكثير من الصياح أو إعلان أن الخلاف مع
الأخبار التي تثير الفتن والمناطقية والمناكفة بين قياداتنا تجد رواج ونقاش من الجميع والكل يدافع عن طرف
لن أتحدث عن قصة الشاحنة المهربة المحملة بالأسلحة التي يقول البعض أنه تم ضبطها في منطقة حبيل الريدة بمديرية
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