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الامن يعتقل رئيس نقابة المهن الطبية بمستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج

صورة مستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج
الثلاثاء 03 يناير 2017 06:03 مساءً
الحوطة ((عدن الغد)) خاص

قالت  مصادر عاملة بمستشفى ابن خلدون العام بحوطة لحج ان اجهزة الامن بمكتب الصحة والسكان اعتقلت رئيس نقابة المهن الطبية الفنية بمستشفى ابن خلدون  سامي محسن محمد.

 

وأوضحت المصادر ان توجيهات صدرت من قبل قيادة مكتب الصحة لأجهزة الامن الموجودة في مكتب الصحة باعتقال رئيس النقابة على اثر الاضراب الذي يشهده المستشفى على خلفية مطالبات بصرف المرتبات مشيرا ان قيادة الصحة تتهم رئيس النقابة بتحريض العاملين والفنيين بعدم العمل في المستشفى .

 

هذا ويعاني مستشفى ابن خلدون من شلل تام في خدماته نتيجة امتناع الاطباء والفنيين والممرضين والعاملين عن العمل بسبب تأخر صرف المرتبات لمدة ثلاثة اشهر مضت إلا ان زيارة محافظ المحافظة للمستشفى بحسب بعض المصادر ادت الى حل المشكلة وإنهاء الازمة القائمة في هذا الصرح الطبي وبدا اجراءات صرف المرتبات للعاملين في المستشفى بعد ان دعت النقابة في وقت سابق الى الاضراب عن العمل حتى يتم استلام مرتباتهم عن ثلاثة اشهر مضت

 


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