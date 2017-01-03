منظمة دولية تسعى للإجابة عن تساؤلات هامة بخصوص تعثر دفع فواتير المياه في عدن
عدن ((عدن الغد)) خاص:
تسعى منظمة دولية ممولة من منظمة اليونسيف العالمية تعمل بمدينة عدن إلى الوصول إلى اجابات بخصوص تعثر أعمال سداد فواتير مؤسسة المياه في المدينة .
واشار القائمون في المنظمة انهم طرحوا استبيان للعامة هدفه معرفة نوعية الاشكاليات التي تواجه العلاقة بين المستهلك ومؤسسة المياه بعدن .
ويهدف الاستبيان لجمع اكبر قدر من الإجابات التي يمكن لها ان تمكن القائمين على المشروع فهم أسباب تعثر خدمات المياه .
وجاء في الاستبيان
الأخوة الأعزاء:
أدناه رابط لاستبيان, الغرض منة هو معرفة سبب عدم إلتزام المواطنين بدفع فواتير استهلاك المياه في المنازل، و لمعرفة مدى رضا المستهلكين عن خدمة المياه المقدمة من المؤسسة
أي أفكار لحلول او اقتراحات سيكون مرحب بها في المكان المخصص له في نهاية هذا الاستبيان
يرجى الضغط على الرابط أدناه والإجابة على جميع الأسئلة لمساعدتنا على معرفة أماكن الخلل و كيفية معالجتها.
https://goo.gl/forms/Xqd1Usog6prNQIf73
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