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المحافظ الزُبيدي: نسعى لشراكة حقيقية مع المنظمات الدولية بعيداً عن التحزب والتسييس

اختتم الزبيدي كلمتة بتقديم الشكر للقائمين على هذه الورشة متمنيا لهم الخروج بمخرجات ايجابية
الثلاثاء 03 يناير 2017 04:23 مساءً
عدن ..خاص: محمد الجعبي

 

أكد اللواء / عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن استعداد السلطة المحلية لإقامة شراكة حقيقية مع المنظمات الدولية التي تقدم الخدمات الإنسانية والتوعوية في العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بعيدا عن العمل الحزبي والتسييّس حتى لاتتحول هذه المنظمات الى غطاء لتمويل الارهاب، وذالك خلال كلمة ألقاها في ورشة العمل التي اقامتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي وحملت عنوان " آلية العمل بين السلطة المحلية والمنظمات الاممية والدولية الغير حكومية الاجنبية والعربية ".

وأوضح الزبيدي بأن السلطة المحلية في العاصمة عدن سوف تسخر كافة الجهود والامكانيات لتذليل الصعوبات لتسهيل عمل تلك المنظمات وبمايمكنها من تنفيذ أعمالها الانسانية .

وأكمل الزبيدي كلمته بالقول : " منذ تولينا السلطة في العاصمة عدن وفي ظروف معقدة يعلمها الجميع وعاشتها عدن عقب الحرب التي شنتها المليشيات الانقلابية الحوثية والعفاشة وما خلفته من دمار وانهيار كامل في جميع المجالات والمؤسسات في العاصمة عدن ،وتوفر المناخات الملائمة لتسيد الجماعات الضالة وانتشارها في معظم مناطق العاصمة ،إلا إننا ومنذ ذلك الحين أولينا اهتماما كبيرا بمكتب التخطيط والتعاون الدولي كاهتمام منا بالمنظمات الدولية والأممية غير الحكومية باعتبار أن مكتب التخطيط والتعاون الدولي يمثل حلقة الوصل بين السلطة التنفيذية وهذه المنظمات الأممية والدولية ومن خلال مكتب التخطيط والتعاون الدولي عملنا على تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم والمساندة لهذه المنظمات لتتمكن من تأدية رسالتها وتنفيذ مشاريعها وتوفير الحماية الأمنية لها".

وأضاف الزبيدي قائلا:" في إطار دعمنا لتلك المنظمات الدولية عقدنا العديد من اللقاءات مع الوفود الأجنبية التي زارت عدن وناقشنا معهم الاوضاع الانسانية التي خلفتها الحرب ودور هذه المنظمات في مساعدة المجتمع وتقديم الخدمات الاغاثية والطبية والتعليمية ".

كما نقل الزبيدي في كلمته تحيات فخامة رئيس الجمهورية المشيرعبدربه منصور هادي ، كما ثمن الجهود التي تبذلها إدارة مكتب التخطيط والتعاون الدولي في العاصمة عدن على تنظيم هذه الورشة بالشراكة مع المنظمات الداعمة والتي تمنى للقائمين عليها النجاح والخروج بتوصيات وآليات عمل أكثر فاعلية وشفافية ومصداقية تلتزم بالعمل المؤسسي وتحت إشراف وعلم مكتب التخطيط والتعاون الدولي بالعاصمة عدن.

واختتم الزبيدي كلمتة بتقديم الشكر للقائمين على هذه الورشة متمنيا لهم الخروج بمخرجات ايجابية .. كما جدد شكره لدول التحالف العربي على دورها في دعم جهود السلطات المحلية ،متمنياً أن يكون عام 2017م عاما للسلام والمحبة والوئام .


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المحافظ الزُبيدي: نسعى لشراكة حقيقية مع المنظمات الدولية بعيداً عن التحزب والتسييس
  أكد اللواء / عيدروس الزُبيدي محافظ العاصمة عدن استعداد السلطة المحلية لإقامة شراكة حقيقية مع المنظمات الدولية التي تقدم الخدمات الإنسانية والتوعوية في العاصمة




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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