مصدر : الاشتباكات أمام بوابة مستشفى الرازي بين جنود من الحزام الأمني وخلفت جريح
عامل يشير الى الاثار التي خلفتها الاشتباكات بجعار يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 03 يناير 2017 01:14 مساءً
جعار (عدن الغد) خاص:
جعار (عدن الغد) خاص:
قال مصدر محلي بمدينة جعار بمحافظة أبين ان الاشتباكات التي اندلعت صباح الثلاثاء أمام مستشفى الرازي بجعار كانت بين جنود من الحزام الأمني عقب تعرض حملة أمنية لكمين من عناصر القاعدة .
وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان قوتين من الحزام الأمني يقود احداها شيخ سلفي ويدعى الشنيني وأخرى يقودها حيدره السيد .
وأشارت المصادر ان الجانبين تبادلا اتهامات بالتسبب بفشل الحملة الأمنية التي انطلقت فجرا صوب منطقة موجان بمديرية شقرة بمحافظة أبين .
وتبادل الطرفان اشتباكات بالاسلحة النارية وهو ماتسبب بسقوط جريح واحد على الاقل واحدثت الاشتباكات حالة من الرعب في صفوف الأهالي .
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