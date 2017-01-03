MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الثلاثاء 03 يناير 2017 02:13 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مصدر : الاشتباكات أمام بوابة مستشفى الرازي بين جنود من الحزام الأمني وخلفت جريح
أخبار وتقارير

مصدر : الاشتباكات أمام بوابة مستشفى الرازي بين جنود من الحزام الأمني وخلفت جريح

عامل يشير الى الاثار التي خلفتها الاشتباكات بجعار يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 03 يناير 2017 01:14 مساءً
جعار (عدن الغد) خاص:

قال مصدر محلي بمدينة جعار بمحافظة أبين ان الاشتباكات التي اندلعت صباح الثلاثاء أمام مستشفى الرازي بجعار كانت بين جنود من الحزام الأمني عقب تعرض حملة أمنية لكمين من عناصر القاعدة .

وقال المصدر لـ"عدن الغد" ان قوتين من الحزام الأمني يقود احداها شيخ سلفي ويدعى الشنيني وأخرى يقودها حيدره السيد .

وأشارت المصادر ان الجانبين تبادلا اتهامات بالتسبب بفشل الحملة الأمنية التي انطلقت فجرا صوب منطقة موجان بمديرية شقرة بمحافظة أبين .

وتبادل الطرفان اشتباكات بالاسلحة النارية وهو ماتسبب بسقوط جريح واحد على الاقل واحدثت الاشتباكات حالة من الرعب في صفوف الأهالي .


المزيد في أخبار وتقارير
مصدر : الاشتباكات أمام بوابة مستشفى الرازي بين جنود من الحزام الأمني وخلفت جريح
قال مصدر محلي بمدينة جعار بمحافظة أبين ان الاشتباكات التي اندلعت صباح الثلاثاء أمام مستشفى الرازي بجعار كانت بين جنود من الحزام الأمني عقب تعرض حملة أمنية لكمين من
نقابة الصحفيين تطالب الحوثيين الإفراج عن الصحفي المختطف تيسير السامعي
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي إطلاق سراح الصحفي تيسير السامعي الذي اختطفته اليوم الاثنين أثناء توصيله ابنه إلى المدرسة في مدينة دمنة خدير جنوب
بجهود الدكتور يحيى الشعيبي .. الحكومة الالمانية تصرف مستحقات طلاب اليمن للربع الرابع
في واقعة تعكس مدى الحرص الشديد على مستقبل الطلاب تكللت جهود سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي  بالنجاح بعد ان سعى جاهدا للتواصل مع الجهات الحكومية




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
التوغل في صعدة يربك حسابات الحوثيين
سفير اليمن يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية العماني
ميليشيا الحوثي تستعيد موقع السليم ببيحان عقب ايام على تحريره
فريق شركة "تشاليك التركية يصل عدن لتنفيذ محطة كهربائية بقدرة 60 ميجاوات
الشلفي : اطراف بحكومة الشرعية تعمل مع علي عبدالله صالح
مقالات الرأي
نسى هذا الفاجر  ان عدن خرجت عن بكرة ابيها تستقبل المجاهدين الفلسطينيين الخمسة الذين اطلقوا سراحهم من
ذاكرة شعب الجنوب الحية تحمل الكثير من الاحداث والمحطات التي ستظل عالقة في الأذهان ماحيينا، وخاصة المحطات
يتكرر رفع شعار التصالح و التسامح في جنوب اليمن ، منذ سنوات عديدة، كلما حان موعد ذكرى أحداث 13 يناير الدموية في
في البدء يطيب لي تهنئة الجميع بحلول السنة الجديدة 2017عساها تكون سنة خير وسعادة وامن وسلام واستقرار   كتوطئة
كذا تعجبني أخي ( علي البخيتي) كذا  عالم" الآيفون والجلاكسي" افضل بكثير من الصياح أو إعلان أن الخلاف مع
الأخبار  التي تثير الفتن والمناطقية والمناكفة بين قياداتنا تجد رواج ونقاش من الجميع والكل يدافع عن طرف
لن أتحدث عن قصة الشاحنة المهربة المحملة بالأسلحة التي يقول البعض أنه تم ضبطها في منطقة حبيل الريدة بمديرية
كانت  مرحلة الحرب التي فرضت على الجنوب في مطلع 2015م قد أدت إلى ازاحة  النضال السلمي وظهور المقاومة
التسامح قيمة إنسانية سامية آمن شعب الجنوب واقتنع بها وبأهميتها فتسامحوا وتصالحوا في مشهد تم انتاجه شعبيا في
على طول فترة الحرب ومنذ الشرارة الأولى ، كانت شركة مصافي عدن هي الممول الأول والوحيد لكل جبهات القتال خاصة في
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك لحسين الإسرائيلي الماجستير
مبروك الدكتوراه لمختار السالمي الكلدي
وفيات
البقاء لله
وداعاً يا صديقي العزيز

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017