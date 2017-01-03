نقابة الصحفيين تطالب الحوثيين الإفراج عن الصحفي المختطف تيسير السامعي
الثلاثاء 03 يناير 2017 12:19 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي إطلاق سراح الصحفي تيسير السامعي الذي اختطفته اليوم الاثنين أثناء توصيله ابنه إلى المدرسة في مدينة دمنة خدير جنوب تعز.
وحمّلت النقابة في بلاغ الصحفي المليشيا الحوثية مسؤولية حياته أو ما قد يتعرض له.
ويعمل السامعي قبل توقفه قبل شهور مراسلا متعاونا مع عدد من المواقع اليمنية لكنه في الفترة الأخيرة استقر بمنطقته بعد قطع راتبه من وظيفته الحكومية وتدهور أوضاع الوسائل الإعلامية اليمنية.
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