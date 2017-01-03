في واقعة تعكس مدى الحرص الشديد على مستقبل الطلاب تكللت جهود سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي بالنجاح بعد ان سعى جاهدا للتواصل مع الجهات الحكومية الالمانية لغرض تغطية منح الطلاب لشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر بعد ان تأخرت حيث كان المعتاد ان يستلم الطلاب منحهم للربع الرابع في شهر سبتمبر .

وقالت مصادر في السفارة اليمنية بالمانيا لعدن الغد انه وبعد مساع حثيثة انتهت قبل اسبوع الجهات الالمانية وعبر وسيطها منظمة DAAD من تحويل المنح الدراسية للربع الرابع للطلاب اليمنيين .

الواقعة تكاد ان تكون الاولى بعد أن تحول دور السفارة من داعم لجهود الطلاب لأكبر مصدر قلق وتقصير في حق الطلاب إلا ان الدكتور يحيى الشعيبي بدد تلك الفكرة التي زرعها التقصير المتواصل واللامبرر واثبت ان السفارة وعاملوها مازالوا رهن خدمة ابناءهم الطلاب حين فعلوا الدور الحقيقي للسفارة طالما و أن الهدف والغاية بناء غد كبير ، غد يؤمن بالحياة .

كما بشر الدكتور يحيى الشعيبي ابناءه الطلاب بإستيفاء تحويل مستحقاتهم المالية للربع الاول مطلع شهر يناير 2017 مع مراعاة الطلاب الذين تم إسقاط اسماءهم من قبل الانقلابيون دون ادنى مبرر والذين يتجاوز عددهم 200 طالب وطالبة وبهذا سيكون طلاب اليمن في المانيا هم من اوائل الطلاب المبتعثين الذين سيتسلموا ربعهم الاول .

كما يسعى الدكتور يحيى الشعيبي لخلق تواصل مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ وذلك لخلق فرص تواصل وتدريب وتوظيف للطلاب الخريجين من المانيا ظمن مشاريع الوكالة التي توفرها في اليمن .

من عبدالله باصميع

المزيد في أخبار وتقارير نقابة الصحفيين تطالب الحوثيين الإفراج عن الصحفي المختطف تيسير السامعي طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين مليشيا الحوثي إطلاق سراح الصحفي تيسير السامعي الذي اختطفته اليوم الاثنين أثناء توصيله ابنه إلى المدرسة في مدينة دمنة خدير جنوب بجهود الدكتور يحيى الشعيبي .. الحكومة الالمانية تصرف مستحقات طلاب اليمن للربع الرابع في واقعة تعكس مدى الحرص الشديد على مستقبل الطلاب تكللت جهود سفير اليمن في المانيا الدكتور يحيى الشعيبي بالنجاح بعد ان سعى جاهدا للتواصل مع الجهات الحكومية عرض صواريخ قيل انه تم العثور عليها بعدن (غير موثوق) عرض نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية صورا لصواريخ طائرات حربية ضخمة بدت مغطاة بالتراب قيل انه عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال عدن . وقال الأشخاص الذي