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عرض صواريخ قيل انه تم العثور عليها بعدن (غير موثوق)

تظهر الصور جنديا في العشرينات من عمره يقف بالقرب من بعض الصواريخ التي يبدو أنها مزودة بعربات لجرها .
الثلاثاء 03 يناير 2017 12:10 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

 عرض نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية صورا لصواريخ طائرات حربية ضخمة بدت مغطاة بالتراب قيل انه عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال عدن .

وقال الأشخاص الذي عرضوا صور الصواريخ انه عثر عليها بمنقطة بير فضل شمال عدن مدفونة تحت الارض .

ويقع في المكان معسكرا للدفاع الجوي ظل لسنوات موقعا يتم فيه تخزين عشرات الصواريخ لكنه تعرض للنهب خلال الحرب الأخيرة .

وتظهر الصور جنديا في العشرينات من عمره يقف بالقرب من بعض الصواريخ التي يبدو أنها مزودة  بعربات لجرها .

وتضعف جزئية عربات الجر هذه ان تكون الصور في "عدن" أو ان تعزز فرضية ان هذه الصواريخ كانت مدفونة بحسب ما اشاعه ناشروا هذه الصور .

ولم تعلن أي جهة رسمية أمنية أو عسكرية خبر العثور على هذه الصواريخ .


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عرض صواريخ قيل انه تم العثور عليها بعدن (غير موثوق)
 عرض نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية صورا لصواريخ طائرات حربية ضخمة بدت مغطاة بالتراب قيل انه عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال عدن . وقال الأشخاص الذي




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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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