عرض صواريخ قيل انه تم العثور عليها بعدن (غير موثوق)

تظهر الصور جنديا في العشرينات من عمره يقف بالقرب من بعض الصواريخ التي يبدو أنها مزودة بعربات لجرها .

عرض نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية صورا لصواريخ طائرات حربية ضخمة بدت مغطاة بالتراب قيل انه عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال عدن .

وقال الأشخاص الذي عرضوا صور الصواريخ انه عثر عليها بمنقطة بير فضل شمال عدن مدفونة تحت الارض .

ويقع في المكان معسكرا للدفاع الجوي ظل لسنوات موقعا يتم فيه تخزين عشرات الصواريخ لكنه تعرض للنهب خلال الحرب الأخيرة .

وتظهر الصور جنديا في العشرينات من عمره يقف بالقرب من بعض الصواريخ التي يبدو أنها مزودة بعربات لجرها .

وتضعف جزئية عربات الجر هذه ان تكون الصور في "عدن" أو ان تعزز فرضية ان هذه الصواريخ كانت مدفونة بحسب ما اشاعه ناشروا هذه الصور .

ولم تعلن أي جهة رسمية أمنية أو عسكرية خبر العثور على هذه الصواريخ .

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