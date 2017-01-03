عرض صواريخ قيل انه تم العثور عليها بعدن (غير موثوق)
تظهر الصور جنديا في العشرينات من عمره يقف بالقرب من بعض الصواريخ التي يبدو أنها مزودة بعربات لجرها .
الثلاثاء 03 يناير 2017 12:10 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:
عدن(عدن الغد) خاص:
عرض نشطاء محليون على مواقع التواصل الاجتماعية صورا لصواريخ طائرات حربية ضخمة بدت مغطاة بالتراب قيل انه عثر عليها بمنطقة صحراوية شمال عدن .
وقال الأشخاص الذي عرضوا صور الصواريخ انه عثر عليها بمنقطة بير فضل شمال عدن مدفونة تحت الارض .
ويقع في المكان معسكرا للدفاع الجوي ظل لسنوات موقعا يتم فيه تخزين عشرات الصواريخ لكنه تعرض للنهب خلال الحرب الأخيرة .
وتظهر الصور جنديا في العشرينات من عمره يقف بالقرب من بعض الصواريخ التي يبدو أنها مزودة بعربات لجرها .
وتضعف جزئية عربات الجر هذه ان تكون الصور في "عدن" أو ان تعزز فرضية ان هذه الصواريخ كانت مدفونة بحسب ما اشاعه ناشروا هذه الصور .
ولم تعلن أي جهة رسمية أمنية أو عسكرية خبر العثور على هذه الصواريخ .
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