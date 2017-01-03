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(خيانة )تفشل عملية مداهمة للحزام الأمني بأبين وسقوط 3 قتلى

مواطن يتفقد موقع اطلاق النار امام مستشفى الرازي بجعار صباح يوم الثلاثاء -عدن الغد
الثلاثاء 03 يناير 2017 11:35 صباحاً
شقرة (عدن الغد) خاص:

قالت مصادر في الحزام الأمني ان خيانة من قبل مسلحين محليين ابطلت فجر يوم الثلاثاء حملة مداهمة أمنية كانت تستهدف تجمعا لعناصر من تنظيم القاعدة بمنطقة موجان شرق مدينة شقرة بابين .

 وكان من المقرر ان تنفذ قوات الحزام الأمني عملية مداهمة لتجمعا لعناصر القاعدة بمنطقة موجان شرق مدينة شقرة فجر الثلاثاء .

وقال مصدر امني لعدن الغد ان الحملة الأمنية انطلقت فجرا صوب منطقة موجان لكنها في الطريق تعرضت لكمين من قبل عناصر تنظيم القاعدة الأمر الذي قال انه أكد ان التنظيم كان على علم بالعملية قبل انطلاقتها .

ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين اسفرت عن استشهاد 3 من جنود الحزام واصابة آخرين في حين استولى مسلحو القاعدة على طقمين من قوات الأمن .

وقالت مصادر صحيفة "عدن الغد" ان عدد من الجنود نقلوا إلى مستشفى الرازي بجعار لتلقي العلاج .

وعقب وصولهم إلى المستشفى وصلت أطقم على متنها مسلحين واطلقوا النار على بوابة المستشفى دون ان تتوفر معلومات عن أسباب إطلاق النار هذا ..


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تعليقات القراء
238411
[1] فساد وخيانه
الثلاثاء 03 يناير 2017
محمد | عدن
السبب بسيط جدا وواضح وضوح الشمس هل تم محاكمة كل من يقبض عليهم ويحاكم ويعدم امام الكيمرات وفي الاعلام والتلفزيون ابدا يسجن ويهرب من السجن ويعودون يقتلون الابرياء من جديد لهدا الخيانه موجوده من القياده التي تفشي الاسرار وتهرب السلاح لعفاش والحوتيين ويعملون لصالح عفاش وكدا الخيانه ايضا موجوده بالقيادات الدنيا ويوم ماتنفد الاعدامات ستوقف الخيانه



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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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