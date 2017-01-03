الشلفي : اطراف بحكومة الشرعية تعمل مع علي عبدالله صالح
الثلاثاء 03 يناير 2017 11:11 صباحاً
الدوحة(عدن الغد) خاص:
الدوحة(عدن الغد) خاص:
قال الإعلامي في قناة الجزيرة احمد الشلفي إن هناك أطراف محسوبة ضمن الشرعية تعمل سرا وعلنا مع مشروع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد الدولة الإتحادية.
واضاف في تغريدات على تويتر إن مشروع المخلوع صالح هو رفض الدولة الاتحادية والأقاليم، وأن هناك من يعمل معه سرا وعلناً في مشروعه هذا..
وأشار إلى أن هؤلاء “يعتقدون أن علي عبدالله صالح يخوض معركتهم ضد الدولة الإتحادية والأقاليم وهو انتهازي كبير.” وتساءل الشلفي قائلاً: كيف يمكن الذهاب الى حسم معركة جزء من شركاءها لايؤمن بأهم أهدافها وهو اليمن الاتحادي الذي يؤسس لمستقبل وحرية اليمنيين وإنهاء التسلط.
وحذر الشلفي من أن “هناك مشاريع استحواذية تقف في وجه اليمن الاتحادي وتعمل ضده ليل نهار ..لأنه لايخدم مصالحه.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها