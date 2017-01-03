قال الإعلامي في قناة الجزيرة احمد الشلفي إن هناك أطراف محسوبة ضمن الشرعية تعمل سرا وعلنا مع مشروع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد الدولة الإتحادية.

واضاف في تغريدات على تويتر إن مشروع المخلوع صالح هو رفض الدولة الاتحادية والأقاليم، وأن هناك من يعمل معه سرا وعلناً في مشروعه هذا..

وأشار إلى أن هؤلاء “يعتقدون أن علي عبدالله صالح يخوض معركتهم ضد الدولة الإتحادية والأقاليم وهو انتهازي كبير.” وتساءل الشلفي قائلاً: كيف يمكن الذهاب الى حسم معركة جزء من شركاءها لايؤمن بأهم أهدافها وهو اليمن الاتحادي الذي يؤسس لمستقبل وحرية اليمنيين وإنهاء التسلط.

وحذر الشلفي من أن “هناك مشاريع استحواذية تقف في وجه اليمن الاتحادي وتعمل ضده ليل نهار ..لأنه لايخدم مصالحه.

المزيد في أخبار وتقارير الشلفي : اطراف بحكومة الشرعية تعمل مع علي عبدالله صالح قال الإعلامي في قناة الجزيرة احمد الشلفي إن هناك أطراف محسوبة ضمن الشرعية تعمل سرا وعلنا مع مشروع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد الدولة الإتحادية. واضاف في دعوات لعلاج قائد عسكري جنوبي سابق دعا ضباط وقيادات عسكرية جنوبية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وقيادة الجيش الوطني الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة عسكريون : فشلنا حتى اليوم ان نتسلم مرتباتنا بسبب ادعاءات انعدام السيولة قال عسكريون من ألوية مختلفة ومعسكرات امن أنهم فشلوا في تسلم مرتباتهم حتى اليوم رغم بدء عملية صرف المرتبات قبل أكثر من شهر . وقال عدد من العسكريين في شكوى بعثوا بها