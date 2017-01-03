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دعوات لعلاج قائد عسكري جنوبي سابق

الزميل علي مقراط خلال زيارة للعميد حسين السنيدي
الثلاثاء 03 يناير 2017 11:08 صباحاً
عدن (عدن الغد) خاص:

دعا ضباط وقيادات عسكرية جنوبية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وقيادة الجيش الوطني الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة المناضل والقائد العسكري المعروف العميد الركن حسين ثابت لقور السنيدي القائد السابق لسلاح الدبابات في اللواء الخامس مدرع سابقا ونقله للعلاج خارج الوطن .

واقر الأطباء الاخصائيين علاج السنيدي في الخارج نظرا لإصابته بمرض البيروستات ادى الى توقفه عن الحركة وموت نصفه الاسفل وصار قعيد الفراش في منزلة بوديع حداد بمنصورة عدن ..

وقال زملاء ورفاق العميد حسين لقور ان زميلهم حسين السنيدي العميد الركن والقائد العسكري قدم عصارة عطائه واغلا سنوات عمره في خدمة الوطن منذ شبابة كان في صميم المعركة الوطنية لشعبنا مع الطلائع الاولى التي هبت لنضال ضد الوجود الاستعماري ثم انخرط في القوات المسلحة وساهم في بناء وتطوير جيش دولة الجنوب وتبوء ارفع المناصب فيه طوال زهاء أربعة عقود من الزمن ويعز علينا ان نرى هذه الهامة الوطنية الرفيعة قعيد فراش منزلة .

مناشدين الرئيس عبد ربه منصور هادي والمحافظ عيدروس الزبيدي التوجيه بعلاجه على نفقة الدولة كواجب وطني واخلاقي وانساني ووفاء لمثل هؤلاء المناضلين الشرفاء والله المستعان.

 

*من علي مقراط


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