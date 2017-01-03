عسكريون : فشلنا حتى اليوم ان نتسلم مرتباتنا بسبب ادعاءات انعدام السيولة

قال عسكريون من ألوية مختلفة ومعسكرات امن أنهم فشلوا في تسلم مرتباتهم حتى اليوم رغم بدء عملية صرف المرتبات قبل أكثر من شهر .

وقال عدد من العسكريين في شكوى بعثوا بها إلى صحيفة "عدن الغد" أنهم يتجمعون بعدد من المعسكرات منذ أكثر من اسبوعين بهدف الحصول على مرتباتهم لكن دون جدوى .

وقال العسكريين ان لجان الصرف تتعتذر بانعدام السيولة .

ووجه العسكريون رسالة هامة إلى القائمين على أعمال الصرف جاء فيها :

الاخ/ احمد الميسري رئيس لجنة صرف المرتبات في المنطقة العسكرية الرابعة

الاخ/ غسان العيسي رئيس اللجنة المالية.

الاخ/ فضل حسن قائد المنطقة العسكرية الرابعة.

اكثر من شهر مر على صرف مرتبات شهر نوفمبر 2016م وهذه اللجان التي تم تشكيلها من قبلكم تماطل في عملية الدفع حيث ان عملها بطيء جدا وتتعذر دائما ان المبالغ المالية التي لديها قد نفذت مما يدفعها لمغادرة العمل مبكرا قبل انتهاء الدوام والناس كما ترونهم في طوابير منذ مابعد منتصف الليل ليتفاجئوا عند الساعة العاشرة صباحا بمغادرة اللجنة نتيجة نفاذ الاموال واخص اللجنة المتواجدة حاليا في معسكر خفر السواحل بالتواهي.

اكثر من شهر لم تكمل هذه اللجنة عدا ما يقارب 5000 عسكري والسبب انها تعمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى 11:30 صباحا وتغادر لتعود في الساعة 3:30 عصرا وحتى الساعة 5:30 عصرا وهي تماطل مستفيدة من عامل الوقت لصالحها حيث ان صرفياتها اليومية محسوبة لها بمعدل 15000 ريال يمني للفرد في هذه اللجنة دون مباليين او مكترثين بمعاناة الناس والوضع الامني الذي لا يسمح باطالة العملية ويحتم عليهم العمل فوق طاقتهم لانجاز العمل سريعا حيث ان الناس قد صبرت كثيرا ولها اكثر من 5 اشهر لم تستلم مرتباتها في ظل ظروف معيشية صعبة وقاسية.

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