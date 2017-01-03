في رسالة للرئيس هادي :اللواء 19 والمقاومة الجنوبية المساندة في بيحان بحاجة إلى الدعم بالعتاد والذخيرة سريعا
بيحان شبوة / عدن الغد/ فضل حبيشي
ناشد الناطق باسم المقاومة الجنوبية في مديريتي عسيلان وبيحان عضو جمعية شهداء وجرحى محافظة شبوة الدكتور صالح عامر عبدالله العولقي ناشد الرئيس المشير عبدربه منصور هادي دعم جبهات القتال بالعتاد العسكري والذخائر حرصا على استمرار التحرير والنصر ووفاء للأهداف التى ضحى من أجلها الشهداء .
وقال في رسالة رفعها إلى الرئيس هادي عبر - عدن الغد - إن الجهات التي أوكلت إليها مهمة دعم وإدارة معركة بيحان حرمت اللواء 19 من أي دعم وأصبح أفراده والمقاومة الجنوبية المساندة يتبادلون بنادق الشهداء لمواصلة القتال وبإمكانيات شحيحة جدا .
وأوضح أنه إذا استمر الحال على ما هو عليه ونفذت ذخيرة اللواء 19 ولم يتم تدارك الأمر سريعا فلن يتمكن هذا اللواء من تقديم الدعم الميداني للواء 21 المرابط في الجبهة وستلحق الخسارة بكل ما تحقق على الأرض.
وطالب الدكتور صالح العولقي في ختام رسالته الرئيس هادي بالإسراع في تقديم الدعم الفاعل للواء 19 والمقاومة الجنوبية المساندة باعتبارهما محور الارتكاز ومفتاح النصر وحفاظا على ما تحقق من انتصارات خلال المعارك الأخيرة .
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