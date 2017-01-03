دعا المكونات الجنوبية للاصطفاف وجمع الكلمة.. الدكتور صالح يحيى : نهنئ شعب الجنوب بالذكرى الحادية عشرة للتصالح والتسامح

بعث رئيس المجلس الأعلى للحراك الثوري الدكتور صالح يحيى سعيد برقية تهنئة لشعب الجنوب بمناسبة الذكرى الحادية عشرة للتصالح والتسامح جاء فيها :

نهنئ شعب الجنوب الصامد بمناسبتين هامتين ، الأولى :

الانتصار العظيم الذي تحقق للجنوب والجنوبيين ، بطرد جحافل الغزاة والمتمثل في قوات صالح والحوثة من أرض الجنوب وإلى غير رجعة بأذن الله تعالى .

والمناسبة الثانية : الذكرى الحادية عشرة للتصالح والتسامح ، هذا المبدأ الذي جسد التصالح والتسامح الكامل بين الجنوبيين ، وكان أحد العوامل الرئيسة لانتصار الجنوب على الاحتلال اليمني في الحرب الأخيرة ... وأضاف :

وبهذه المناسبة - أيضا – لا يسعنا إلا أن ندعو كافة المكونات الجنوبية الحراكية والمجتمعية والشخصيات الوطنية ، وكافة أبناء الجنوب من أجل الاحتفال بذكرى التصالح والتسامح بما يليق بهذه المناسبة الهامة كونها تجسّد توحيد صفوف الجنوبيين من أجل استكمال تحرير الجنوب واستعادة دولته ، ونحن على ثقة تامة من نجاح هذه الفعالية في عدن وفي كل محافظات الجنوب ، وسنعمل نحن في المجلس الأعلى للحراك الثوري لتحرير واستقلال الجنوب ، وكافة المكونات الجنوبية على إنجاح الفعالية الكبرى للتصالح والتسامح ، كما اننا على ثقة تامة بأن المقاومة الجنوبية والسلطة المحلية في عدن سيعملون اللازم من أجل انجاح تلك الفعالية بتوافر الجانب الأمني . وفي الأخير لا يسعني إلا تقديم الشكر الجزيل لصحيفة عدن الغد ورئيس تحريرها الأستاذ فتحي بن لزرق على كل ما يقدمه من أجل نصرة القضية الجنوبية وشعبه الجنوبي الحر الأبي .

الجدير بالذكر أن فعالية ذكرى التصالح والتسامح تصادف 13 يناير من كل عام وقد تقرر إقامة فعالية الذكرى الحادية عشرة في ساحة الحرية بمدينة عدن الباسلة .

*من زياد المحوري

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