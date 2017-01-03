قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بين قوة أمنية والقاعدة بأبين

قال مسعفون ان جندي قتل واصيب عدد من الجنود صباح يوم الثلاثاء اثر اندلاع اشتباكات مسلحة بين عناصر يعتقد أنها من القاعدة وجنود من الحزام الأمني بمدينة شقرة .

وقال مصدر امني لعدن الغد ان قوة أمنية هاجمت موقع لعناصر من القاعدة بمنطقة موجان شرق مدينة شقرة واشتبكوا مع عناصر التنظيم.

وخلفت الاشتباكات قتيل وعدد من الجرحى في صفوف جنود قوات الأمن وعدد من القتلى في صفوف المسلحين.

ونقل المصابون إلى مستشفى الرازي بجعار إلا ان مصادر أخرى تحدثت عن اندلاع اشتباكات مماثلة بجعار .

وقال مصدر محلي إن القوات الحكومية مدعومة بمقاتلين محليين،داهمت صباح اليوم،مواقع مفترضة لتنظيم القاعدة المتشدد، في بلدة مرّون الساحلية ،حوالي 15 كيلو إلى الشرق من منطقة خبر المراقشة على ساحل البحر العربي شرقي زنجبار العاصمة.

وأفاد المصدر ذاته إن أحد أفراد القوة الحكومية قُتِل فيما سقط جرحى من الجانبين،لكن شهود عيان قالوا إن التنظيم المتشدد أستولى على مركبتين عسكريتين ،في التطور الأمني الذي لم تُعرف تفاصيله بعد.

*من صالح محوري - فتحي الربيعي

المزيد في أخبار وتقارير الشلفي : اطراف بحكومة الشرعية تعمل مع علي عبدالله صالح قال الإعلامي في قناة الجزيرة احمد الشلفي إن هناك أطراف محسوبة ضمن الشرعية تعمل سرا وعلنا مع مشروع الرئيس السابق علي عبدالله صالح ضد الدولة الإتحادية. واضاف في دعوات لعلاج قائد عسكري جنوبي سابق دعا ضباط وقيادات عسكرية جنوبية فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومة الشرعية ومحافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي وقيادة الجيش الوطني الى التدخل العاجل لإنقاذ حياة عسكريون : فشلنا حتى اليوم ان نتسلم مرتباتنا بسبب ادعاءات انعدام السيولة قال عسكريون من ألوية مختلفة ومعسكرات امن أنهم فشلوا في تسلم مرتباتهم حتى اليوم رغم بدء عملية صرف المرتبات قبل أكثر من شهر . وقال عدد من العسكريين في شكوى بعثوا بها