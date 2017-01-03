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ميليشيا الحوثي تستعيد موقع السليم ببيحان عقب ايام على تحريره

الثلاثاء 03 يناير 2017 08:38 صباحاً
بيحان /عدن الغد /خاص

 


استعادت قوات موالية للحوثيين وصالح فجر الثلاثاء موقع السليم بمديرية بيحان عقب ايام على تحريره .

وقال مصدر محلي لعدن الغد ان ميليشيا الحوثي وقوات صالح شنت هجوما واسعا استعادت خلاله السيطرة على مواقع السليم.
وتمكنت المقاومة الجنوبية والجيش الوطني من تحرير عدد من المقاومة قبل ايام.


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