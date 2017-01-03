ميليشيا الحوثي تستعيد موقع السليم ببيحان عقب ايام على تحريره

لن أتحدث عن قصة الشاحنة المهربة المحملة بالأسلحة التي يقول البعض أنه تم ضبطها في منطقة حبيل الريدة بمديرية
كانت مرحلة الحرب التي فرضت على الجنوب في مطلع 2015م قد أدت إلى ازاحة النضال السلمي وظهور المقاومة
التسامح قيمة إنسانية سامية آمن شعب الجنوب واقتنع بها وبأهميتها فتسامحوا وتصالحوا في مشهد تم انتاجه شعبيا في
على طول فترة الحرب ومنذ الشرارة الأولى ، كانت شركة مصافي عدن هي الممول الأول والوحيد لكل جبهات القتال خاصة في
لم يحدث أن حوثيًا واحدًا رفع إصبعه محتجا على تصرفات الحوثيين!لا أحد يختلف أو يقول لا!كُلُهُمْ يامولانا!وهذا
الكهرباء اليوم في قبضة عصابة الفئران وتواجه اكبر مخطط فئراني لتعطيل الكهرباء في عدن، حيث انه قبل اسبوع
قولوا للحوثيين أن عالم الفيس والتويتر والتكنولوجيا وثورة الاتصالات لا مكان فيه للكهنوت، ولا لأكذوبة
بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه
الا.. يجوز ان يكون في بلاد الحكمة والايمان هكذا وضع ؟! .. للأسف هكذا وضعنا العام في اليمن وهكذا حالنا التعيس
تحقيق النجاح طريقه شاق و صعب، فتحقيقه يحتاج رجولة و قوة و مثابرة و صبر..
و بالمقابل فأنه ليس هناك أسهل من
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