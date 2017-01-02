قام محافظ ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي صباح اليوم بتفقد سير العمل في طريق العلم زنجبار والمتمثل في رفع الكثبان الرملية من الطريق وادت الى حوادث عديده في هذه الطريق الرابطة بين محافظتي عدن وابين والتي تنفده وزارة الاشغال العامة والطرق .

وخلال الزيارة دعاء المحافظ المشرفين على هذا العمل بسرعة انجاز عملية ازاحة الكثبان الرملية من الطريق الاسفلتية الى مكان ابعد حتى لاتعود الرمال مرة اخرى. ولفت محافظ ابين الى ان هذه الطريق ايضا هي بحاجة لصيانة بداء من العلم حتى زنجبار لتفادي الحفر والمطبات التي تسبب مشاكل للسائقين وعناء للركاب بصورة يومية موجها مدير الطرقات والجسور احمد محمد الحماطي الى اعطاء المزيد من العناية والاهتمام للطرقات الداخلية في كل مديريات المحافظة والتي تعرضت للاضرار الكبيرة اثناء الحروب السابقة التي شنتها المليشيات الحوثية وانصار المخلوع والعمل على رصف الطريق بالاسفلت في الطرق الرئيسية خصوصا خط العلم زنجبار .

الجدير ذكره ان اجمالي مسافة الطريق الممتده من العلم 55 كيلو متر حيث تقوم عدد من الفرق بازالة الرمال منها وفتحها لحركة السير بكل سهولة ويسر .

المزيد في أخبار وتقارير محافظ أبين يتفقد سير العمل لرفع الكثبان الرملية في طريق العلم زنجبار قام محافظ ابين الدكتور الخضر محمد السعيدي صباح اليوم بتفقد سير العمل في طريق العلم زنجبار والمتمثل في رفع الكثبان الرملية من الطريق وادت الى حوادث عديده في هذه رئيس موانئ عدن: جهود تبذل لمساواة التعرفة الجمركية عبر جميع المنافذ البحرية قال محمد علوي أمزربه رئيس موانئ عدن أن هناك جهود تبذل لمساواة التعرفة الجمركية في جميع المنافذ البحرية بما يساعد في عملية تنشيط الحركة الملاحية والتجارة البحرية الشعيبي : تلقينا تأكيدات ان الاتحاد الاوروبي قرر تحويل مساعداته المالية الخاصة باليمن إلى العراق وعلى مسئولي الحكومة التحرك قال مدير المنطقة الحرة السابق بعدن د. عبدالجليل الشعيبي انه تلقى تأكيدات من مسئولين اقتصاديين ان المساعدات المالية التي يخصصها الاتحاد الاوروبي للحكومة والشعب