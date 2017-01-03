سفير اليمن يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية العماني

مقالات الرأي

د.فضل الربيعي المرحلة القادمة في الجنوب .. الأداء السياسي سيد الموقف ! كانت مرحلة الحرب التي فرضت على الجنوب في مطلع 2015م قد أدت إلى ازاحة النضال السلمي وظهور المقاومة

عادل الشبحي التسامح والتصالح ..إنجاز عظيم أغضب صالح التسامح قيمة إنسانية سامية آمن شعب الجنوب واقتنع بها وبأهميتها فتسامحوا وتصالحوا في مشهد تم انتاجه شعبيا في

محمد كليب أحمد المصافي تدفع ثمن تحرير عدن ! على طول فترة الحرب ومنذ الشرارة الأولى ، كانت شركة مصافي عدن هي الممول الأول والوحيد لكل جبهات القتال خاصة في

خالد الرويشان كُلُهُمْ يامولانا! لم يحدث أن حوثيًا واحدًا رفع إصبعه محتجا على تصرفات الحوثيين!لا أحد يختلف أو يقول لا!كُلُهُمْ يامولانا!وهذا

علي عمر الهيج بسبب اعدام الفار .. غضب جامح في قبيلة آل فيران الفأرية الكهرباء اليوم في قبضة عصابة الفئران وتواجه اكبر مخطط فئراني لتعطيل الكهرباء في عدن، حيث انه قبل اسبوع

علي البخيتي مستقبل المشروع الحوثي في عالم الآي فون والجلاكسي قولوا للحوثيين أن عالم الفيس والتويتر والتكنولوجيا وثورة الاتصالات لا مكان فيه للكهنوت، ولا لأكذوبة

د. ياسين سعيد نعمان كل سقوط يشبه صاحبه بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه

حسن العجيلي إلا.. يجوز إن يكون في بلاد الحكمة والإيمان هكذا وضع ؟! الا.. يجوز ان يكون في بلاد الحكمة والايمان هكذا وضع ؟! .. للأسف هكذا وضعنا العام في اليمن وهكذا حالنا التعيس

نبيل محمد العمودي أنت راعٍ..فكن مسؤولاً عن رعيتك! تحقيق النجاح طريقه شاق و صعب، فتحقيقه يحتاج رجولة و قوة و مثابرة و صبر.. و بالمقابل فأنه ليس هناك أسهل من