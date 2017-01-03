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سفير اليمن يسلم نسخة من أوراق اعتماده لوزير الخارجية العماني

الثلاثاء 03 يناير 2017 04:01 صباحاً
مسقط ـ سبأنت

تسلم وزير الشئون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن عبدالله بن علوي اليوم نسخة من أوراق اعتماد سفير اليمن الدكتور خالد شطيف كسفيرا ومفوضا فوق العادة.

وخلال اللقاء اكد السفير شطيف حرص القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية على تعزيز وتنمية العلاقات الاخوية والتاريخية بين اليمن والسلطنة والقائمة على حسن الجوار والتعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه أكد الوزير العماني حرص حكومة بلاده على الوقوف الى جانب اليمن ودعمه لتحقيق السلام والاستقرار واختيار الطرق السلمية في مواجهة التحديات ودعم الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن.

 

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