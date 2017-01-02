مدير كهرباء عدن يحذر من صيف اسوأ من العام السابق في قطاع الكهرباء

لم يحدث أن حوثيًا واحدًا رفع إصبعه محتجا على تصرفات الحوثيين!لا أحد يختلف أو يقول لا!كُلُهُمْ يامولانا!وهذا
الكهرباء اليوم في قبضة عصابة الفئران وتواجه اكبر مخطط فئراني لتعطيل الكهرباء في عدن، حيث انه قبل اسبوع
قولوا للحوثيين أن عالم الفيس والتويتر والتكنولوجيا وثورة الاتصالات لا مكان فيه للكهنوت، ولا لأكذوبة
بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه
الا.. يجوز ان يكون في بلاد الحكمة والايمان هكذا وضع ؟! .. للأسف هكذا وضعنا العام في اليمن وهكذا حالنا التعيس
تحقيق النجاح طريقه شاق و صعب، فتحقيقه يحتاج رجولة و قوة و مثابرة و صبر..
و بالمقابل فأنه ليس هناك أسهل من
ما من خيار أفضل ومتاح لليمنيين غير سبيل الدولة الفيدرالية الاتحادية ؛ فمن يعتقد أن هناك طريقا يؤدي إلى
على مدى الأعوام الخمسة الماضية عاش اليمنيون أحداثا جساما شهدت صراعات حادة بين المشروع الوطني الذي يحاول
الجنوب قطع مسافات غير متوقعه للتحالف العربي ، لقد خانت التحالف حساباته على الأرض ، ابتسمت احد مذيعات الحدث
ظهر الاربعاء ،18/ديسمبر/2016وفي سوق البهرة العريق في كريتر وفي معرض عطور الاخ العزيز / م. سليم دافء عطار جمعني
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