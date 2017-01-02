حذر المدير العام لمؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي من صيف قادم قال انه سيكون اسوأ فيما يخص قطاع الكهرباء في المدينة .

وقال الشعبي في حديث لصحيفة "عدن الغد" عبر الهاتف ان عدن ستستقبل الصيف القادم دونما أي حلول حقيقة محذرا من خطورة الأمر على الاهالي .

ودعا الشعبي الحكومة إلى التحرك العاجل لايجاد حلول حقيقية خلال ماتبقى من أشهر فصل الشتاء .

المزيد في أخبار وتقارير الحوثيون يفشلون في تحريك ألوية من قوات المخلوع إلى صعدة كشفت مصادر في قوات الحرس الجمهوري الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، عن فشل محاولات لقيادة جماعة الحوثي لتحريك ثلاثة ألوية تابعة للحرس الجمهوري (سابقاً) التحالف العربي يدمر صواريخ "صمود" و"زلزال" الإيرانية دمر التحالف العربي مخازن أسلحة وتحصينات للميليشيات الانقلابية في محافظتي الضالع وحجة، أمس الأحد. وقال مصدر عسكري، إن "مقاتلات التحالف استهدفت مخازن أسلحة مدير كهرباء عدن يحذر من صيف اسوأ من العام السابق في قطاع الكهرباء حذر المدير العام لمؤسسة الكهرباء بعدن مجيب الشعبي من صيف قادم قال انه سيكون اسوأ فيما يخص قطاع الكهرباء في المدينة . وقال الشعبي في حديث لصحيفة "عدن الغد" عبر الهاتف