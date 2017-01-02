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الجيش اليمني يصد هجوما للمتمردين على السليم والسويداء

الاثنين 02 يناير 2017 10:01 صباحاً
/ عدن الغد / الشرق الأوسط /

صدت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بمحافظة شبوة، اليوم (الاحد)، هجوما شنته ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية على المواقع التي تم تحريرها مؤخراً.
وصرح قائد اللواء 21 ميكا العميد جحدل محمد العولقي لوكالة اﻻنباء اليمنية (سبأ) "ان ابطال اللواء والمقاومة تمكنوا من كسر هجوم شنته الميليشيا الانقلابية فجر اليوم على موقعي السليم والسويداء".

 

 

مضيفا "ان هجوم الميليشيا يهدف الى فك الحصار المطبق على ما تبقى من عناصرهم في جبل المنقاش وقرن السوداء".. مشيراً الى ان الميليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في اﻻرواح والمعدات.


وثمن العميد العولقي بتدخل ابطال اللواء 19 مشاه في صد الهجوم واسنادهم الناري القوي والمكثف براجمات الصواريخ والمدفعية على عناصر المليشيات اﻻنقلابية.
من جهة أخرى، ذكرت مصادر محلية ان المليشيا الانقلابية كثفت من قصفها العشوائي مستهدفة عددا من القرى بمديرية عسيلان، فيما شن طيران التحالف غارة جوية على الميليشيات المتبقية في الجهة الغربية من حيد بن عقيل.
واشارت المصادر ذاتها الى ان ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حاولت اطلاق صاروخ حراري في ساعات متأخرة من ليل امس من احدى قواعدها الصاروخية الموجودة غرب جبل سبعان بعسيلان، إلا ان الصاروخ انفجر في نفس المكان وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وشوهدت سيارات اﻻسعاف التابعة لهم تهرع الى المكان لنقل جثث القتلى والجرحى.


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