MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الاثنين 02 يناير 2017 09:27 صباحاً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الأناضول... عدن اليمنية مهددة بانقطاع تام للكهرباء
أخبار وتقارير

الأناضول... عدن اليمنية مهددة بانقطاع تام للكهرباء

الاثنين 02 يناير 2017 09:09 صباحاً
/ عدن الغد / الأناضول /

قال مصدر في مؤسسة الكهرباء اليمنية، أن عدن (جنوب) مهددة بالخروج من المنظومة الكهربائية، اليوم الإثنين، في حال عدم التدخل العاجل وتزويد محطات الكهرباء في المدينة بالوقود.

 

وقال المصدر للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "عددا من محطات الطاقة الكهربائية في مدينة عدن، خرجت الأحد عن الخدمة، نتيجة عدم تزويدها بالوقود اللازم، بعد نفاد مادة الديزل، باستثناء المحطات تلك التي تعمل بالمازوت".

 

وتابع أن "محطة التوليد الرئيسية في منطقة الحسوة، بالمدينة، اضطرت الى تقليص ساعات العمل من 20 ساعة متتالية، إلى ساعتين فقط، مقابل قطع 3 ساعات، بسبب العجز في الوقود".

 

وأكد المصدر أن "عدن باتت مهدده بالخروج من المنظومة الكهربائية، تماما، اليوم، إذا لم يتم التدخل العاجل لتزويد محطات الكهرباء، بالوقود المخصص لها".

 

ومنذ ظهر أمس شهدت مديريات عدن، والمحافظات المجاورة لها انقطاعات متفاوتة للكهرباء، بعد استقرار خلال الشهرين الماضية.

 

وشهدت إمدادات الكهرباء خلال الشهرين الماضيين تحسنا ملحوظا حيث بلغت ساعات التشغيل من 18إلى 20 ساعة يومياً، بعد أن ظلت لأكثر من 6 أشهر متتالية تعمل بنظام تشغيل الساعتين فقط، مقابل قطعها 3 ساعات، ما دفع المواطنين للخروج والتظاهر أكثر من مرة.


المزيد في أخبار وتقارير
الأناضول... عدن اليمنية مهددة بانقطاع تام للكهرباء
قال مصدر في مؤسسة الكهرباء اليمنية، أن عدن (جنوب) مهددة بالخروج من المنظومة الكهربائية، اليوم الإثنين، في حال عدم التدخل العاجل وتزويد محطات الكهرباء في المدينة
مركزعدن للبحوث الاستراتيجية يستطلع الآراء حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي
 أطلق مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء مع بداية العام الجديد استطلاع للرأي، حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في اذكاء الظواهر الإيجابية والسلبية في
صحيفة سعودية: علي عبد الله صالح يسحب قواته من نهم
قالت أنباء صحفية سعودية الأحد إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجه بسحب كتيبتين من القوات الخاصة، المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، ونقلها لحمايته من أي




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
وثائق تنشر لأول مرة.. ماذا قال صالح للبريطانيين خلال اجتياح صدام للكويت.. وبماذا علق أمير الكويت على موقف الجنوبيين من الحرب.. وكيف وصف الرئيس المصري صالح بالشاويش الذي أصبح رئيس !؟
محلج قطن أبين .. سبحان الذي أحياه وهو رميم !!
مصدر امني وآخر بجمارك المنطقة الحرة : لاصحة للأنباء التي نشرت عن ضبط أسلحة نوعية كانت في طريقها إلى صنعاء من عدن
الشيخ ورجل الأعمال سليم الرهوي يتبرع بمبلغ مليون ريال يمني لصالح طريق جبل الصحراء العسكرية
عاجل .. "خروج عدد من محطات الكهرباء بعدن عن الخدمة ومناشدات للحكومة لإنقاذ العاصمة
مقالات الرأي
الكهرباء اليوم في قبضة عصابة الفئران وتواجه اكبر مخطط فئراني لتعطيل الكهرباء في عدن، حيث انه قبل اسبوع
  قولوا للحوثيين أن عالم الفيس والتويتر والتكنولوجيا وثورة الاتصالات لا مكان فيه للكهنوت، ولا لأكذوبة
بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه
الا.. يجوز ان يكون في بلاد الحكمة والايمان هكذا وضع ؟!  .. للأسف هكذا وضعنا العام في اليمن وهكذا حالنا التعيس
تحقيق النجاح طريقه شاق و صعب، فتحقيقه يحتاج رجولة و قوة و مثابرة  و صبر.. و بالمقابل فأنه ليس هناك أسهل  من
ما من خيار أفضل ومتاح لليمنيين غير سبيل الدولة الفيدرالية الاتحادية ؛ فمن يعتقد أن هناك طريقا يؤدي إلى
على مدى الأعوام الخمسة الماضية عاش اليمنيون أحداثا جساما شهدت صراعات حادة بين المشروع الوطني الذي يحاول
الجنوب قطع مسافات غير متوقعه للتحالف العربي ، لقد خانت التحالف حساباته على الأرض ، ابتسمت احد مذيعات الحدث
ظهر الاربعاء ،18/ديسمبر/2016وفي سوق البهرة العريق في كريتر وفي معرض عطور الاخ العزيز / م. سليم دافء عطار جمعني
جلست على الكرسي في مقهاية "جوّد" الملاصقة لبريد المكلا وطلبت كوب من الشاي بعد ان سلمت على الرجل المسن الجالس
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك لحسين الإسرائيلي الماجستير
مبروك الدكتوراه لمختار السالمي الكلدي
وفيات
وداعاً يا صديقي العزيز
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017