مركزعدن للبحوث الاستراتيجية يستطلع الآراء حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي

أطلق مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء مع بداية العام الجديد استطلاع للرأي، حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في اذكاء الظواهر الإيجابية والسلبية في المجتمع، تُعلن نتائجه في حلقة نقاشية نهاية الأسبوع الجاري، تحمل ذات العنوان، ويتزامن ذلك مع إصدار المركز للعدد الأول من صحيفة(المرصد التحليلي)، الأسبوعية المتنوعة.

خُصص الاستطلاع المذكور آنفاً لفئتين عمريتين: (20 – 40) عام، و(40 – 60 فأكثر)، في المحافظات الجنوبية الثمان، وتجري المشاركة في الاستطلاع من خلال الدخول إلى الموقع الالكتروني للمركز، والإجابة على أسئلة الاستبيان الخاص به، ويطلب المشرفين عليه من المشارك فيه تسجيل البريد الالكتروني؛ لتزويده لاحقاً بالنتائج، ويأتي الاستطلاع كأحد أنشطة المركز الدورية، التي يسعى من خلالها إلى إشراك أكبر عدد ممكن من المواطنين؛ بالإسهام بإيجاد حلولاً ناجعة لأبرز القضايا والمشاكل المجتمعية، والمشاركة في صناعة القرار، إلى جانب الحلقات النقاشية، التي تُعقد أسبوعياً، وتخرج بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

تتمحور أسئلة الاستطلاع حول عدة مواضيع ذات العلاقة بعنوانه، منها أسئلة مباشرة، ترتبط بماهية مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشهد إقبالاً كبيراً، والمدة الزمنية بـِ (الساعات)، المستغرقة يومياً بالبقاء فيها، والأهداف/الأسباب الرئيسية للمواظبة على زيارتها، ودورها في نشر ثقافة التفرقة المذهبية/الطائفية والمناطقية، ومدى انعكاسها على أرض الواقع، وتقييم أداء النخب الجنوبية فيها، ومدى تأثير النخب الجنوبية على المتلقين في تلك المواقع، سواءً إيجاباً أو سلباً، كما يتضمن الاستطلاع أسئلة غير مباشرة تستدعي إجابات مفتوحة، منها: حول الظواهر الإيجابية التي تبرزها وتذكيها تلك المواقع، وكذا الظواهر السلبية.

وكان المركز قد دشن موقع(آفاق) التعليمي الأكاديمي، تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لتأسيسه، نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، والذي يعتبر أول موقع أكاديمي متخصص في مجال التعليم الجامعي العالي في عدن، بهدف تقديم مجموعة من الخدمات، التي يحتاجها الطالب الجامعي والباحث الأكاديمي، كما أعلن المركز عن مشروعه الأول للعام الجديد، والذي خصصه لمنح جائزة لأفضل بحث/دراسة اقتصاديـ/ـة، بإشراف من لجنة يشكلها المركز، وتضم بعضويتها باحثون أكاديميون في مجال إعداد البحوث والدراسات الأكاديمية.

يُذكر أن مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء مؤسسة مدنية، مقره الرئيسي في محافظة عدن، أُنشئ ليكون رافداً للحياة الأكاديمية، من خلال إيجاد معلومات إحصائية دقيقة ودراسات صحيحة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والإسهام في وضع سياسيات سليمة لصناع القرار، وفهم واضح من المجتمع، يرتقي بوعيه وفكره، ويضم المركز ثلاثة أقسام رئيسية: النشر، والتعليم، والدراسات الإسلامية.

من: عاد نعمان

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