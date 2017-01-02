قالت أنباء صحفية سعودية الأحد إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجه بسحب كتيبتين من القوات الخاصة، المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، ونقلها لحمايته من أي استهداف محتمل.

ونقلت صحيفة “المدينة” السعودية الصادرة الأحد عن مصدر عسكري قوله إن صالح سحب الكتيبتين لمواجهة أي خطر قد يهدد حياته، وهو ما زاد من توتر العلاقات بينه وبين الحوثيين.

وأضاف المصدر، الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن كتيبتين من القوات الخاصة “النخبة” التابعة لقوات الحرس الجمهوري انسحبت يوم الخميس الماضي من جبهة نهم إلى صنعاء لتتولى حماية المخلوع صالح.

وأكد المصدر أن انسحاب الكتيبتين جاء بناء على توجيهات من صالح نفسه، على اثر التقدم الذي أحرزته قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليمنية في جبهتي صرواح مأرب ونهم صنعاء وتطويق العاصمة من المحورين الشرقي الشمالي والجنوبي الشرقي.

المزيد في أخبار وتقارير الأناضول... عدن اليمنية مهددة بانقطاع تام للكهرباء قال مصدر في مؤسسة الكهرباء اليمنية، أن عدن (جنوب) مهددة بالخروج من المنظومة الكهربائية، اليوم الإثنين، في حال عدم التدخل العاجل وتزويد محطات الكهرباء في المدينة مركزعدن للبحوث الاستراتيجية يستطلع الآراء حول تأثير مواقع التواصل الاجتماعي أطلق مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والإحصاء مع بداية العام الجديد استطلاع للرأي، حول دور مواقع التواصل الاجتماعي في اذكاء الظواهر الإيجابية والسلبية في صحيفة سعودية: علي عبد الله صالح يسحب قواته من نهم قالت أنباء صحفية سعودية الأحد إن الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح وجه بسحب كتيبتين من القوات الخاصة، المرابطة في جبهة نهم شرق صنعاء، ونقلها لحمايته من أي