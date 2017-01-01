قال سكان محليون ان دوي انفجارات واشتباكات مسلحة سمعت في محيط موقع لقوات الحزام الأمني بلودر مساء يوم الأحد.

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات من الحزام الأمني بحسب ما أفاد مصدر امني لعدن الغد.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا .

المزيد في أخبار وتقارير عاجل : مسلحون يهاجمون موقعا لقوات الحزام الامني بلودر قال سكان محليون ان دوي انفجارات واشتباكات مسلحة سمعت في محيط موقع لقوات الحزام الأمني بلودر مساء يوم الأحد. ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات من الحزام الأمني بحسب ما الخبجي يطمئن على صحة المناضل اللواء احمد سالم عبيد زار محافظ محافظة لحج الدكتور ناصرالخبجي يوم الاحد يرافقه وكيل المحافظة وضاح الحالمي المناضل والشخصية الاجتماعية والعسكرية اللواء احمد سالم عبيد للاطمئنان على وزير الإعلام الارياني : نشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الأمتين العربية والإسلامية اشاد وزير الإعلام معمر الارياني بحكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) للمملكة العربية السعودية وريادته في خدمة قضايا الأمتين