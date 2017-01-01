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عاجل : مسلحون يهاجمون موقعا لقوات الحزام الامني بلودر

الأحد 01 يناير 2017 10:42 مساءً
عدن(عدن الغد) خاص:

قال سكان محليون ان دوي انفجارات واشتباكات مسلحة سمعت في محيط موقع لقوات الحزام الأمني بلودر مساء يوم الأحد.

ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات من الحزام الأمني بحسب ما أفاد مصدر امني لعدن الغد.

ولم تتوفر معلومات عن سقوط ضحايا .


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مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

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