MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع الأحد 01 يناير 2017 10:52 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير الخبجي يطمئن على صحة المناضل اللواء احمد سالم عبيد
أخبار وتقارير

الخبجي يطمئن على صحة المناضل اللواء احمد سالم عبيد

محافظ لحج اثناء زيارتة للاطمئنان على صحة اللواء احمد سالم عبيد
الأحد 01 يناير 2017 09:16 مساءً
لحج " عدن الغد" خاص

زار محافظ محافظة لحج الدكتور ناصرالخبجي يوم الاحد يرافقه وكيل المحافظة وضاح الحالمي المناضل والشخصية الاجتماعية والعسكرية اللواء احمد سالم عبيد للاطمئنان على صحته بعد اجرائه لعملية جراحية في المستشفى الكوبي بعدن .

 

وخلال الزيارة  اعرب الاخ المحافظ استعداد السلطة المحلية الوقوف الى جانب المناضل وتحمل تكاليف العلاج سواء كان في الداخل او الخارج  منوها ان اللواء احمد سالم عبيد لا احد يستطيع ان يتناسى الدور النضالي  قدمه للوطن منذ عقود وله بصمات في تحريك الشارع ضد الظلم والظالمين في مختلف المراحل وانه لواجب علينا تقديم ولو الجزء اليسير لهذه الشخصية النضالية عرفانا لما قدموه تجاه هذا الوطن وأبنائه .

 

من جانبه ثمن اللواء احمد سالم عبيد هذه اللفتة الانسانية التي ابداها الدكتور الخبجي ووكيله الحالمي  معربا انه ليس بالغريب على شخص المحافظ الاطمئنان على كل المناضلين في محافظة لحج .

 

اللواء أحمد سالم عبيد شغل وزير لدفاع في الجيش الجنوبي ثم انتقل لسلك الدبلوماسي وشغل سفير في اثيوبيا غادر مع مجموعه من رفاقه الى جمهوريه مصر بعد اجتياح الجنوب في صيف عام1994م.

 

تعرض للاختطاف من قبل المخابرات العفاشية بعد ان تلقى تهديد من المخلوع باحضاره مقيد الى صنعاء وهو ماحصل له.

 

احمد سالم عبيد من مؤسسين وقيادات الثورة الجنوبية

من مؤسسي جمعية المتقاعدين

 

 


المزيد في أخبار وتقارير
عاجل : مسلحون يهاجمون موقعا لقوات الحزام الامني بلودر
قال سكان محليون ان دوي انفجارات واشتباكات مسلحة سمعت في محيط موقع لقوات الحزام الأمني بلودر مساء يوم الأحد. ودارت اشتباكات بين مسلحين وقوات من الحزام الأمني بحسب ما
الخبجي يطمئن على صحة المناضل اللواء احمد سالم عبيد
زار محافظ محافظة لحج الدكتور ناصرالخبجي يوم الاحد يرافقه وكيل المحافظة وضاح الحالمي المناضل والشخصية الاجتماعية والعسكرية اللواء احمد سالم عبيد للاطمئنان على
وزير الإعلام الارياني : نشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الأمتين العربية والإسلامية
اشاد وزير الإعلام معمر الارياني بحكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) للمملكة العربية السعودية وريادته في خدمة قضايا الأمتين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
وثائق تنشر لأول مرة.. ماذا قال صالح للبريطانيين خلال اجتياح صدام للكويت.. وبماذا علق أمير الكويت على موقف الجنوبيين من الحرب.. وكيف وصف الرئيس المصري صالح بالشاويش الذي أصبح رئيس !؟
مجلس الحراك بسيحوت تعلن تأييدها لدعوة محافظ العاصمة عدن تأسيس كيان سياسي جنوبي موحد
مصدر امني وآخر بجمارك المنطقة الحرة : لاصحة للأنباء التي نشرت عن ضبط أسلحة نوعية كانت في طريقها إلى صنعاء من عدن
أغرب 5 عادات احتفال بالسنة الجديدة
تركيا.. مجزرة إرهابية في ملهى ليلي تخلف 75 قتيلا وجريحا
مقالات الرأي
  قولوا للحوثيين أن عالم الفيس والتويتر والتكنولوجيا وثورة الاتصالات لا مكان فيه للكهنوت، ولا لأكذوبة
بأسلوب التهديد والوعيد بمواصلة اغراق البلد في الدم خاطب صالح اليمنيين بمناسبة استقبال العام الجديد وكأنه
الا.. يجوز ان يكون في بلاد الحكمة والايمان هكذا وضع ؟!  .. للأسف هكذا وضعنا العام في اليمن وهكذا حالنا التعيس
تحقيق النجاح طريقه شاق و صعب، فتحقيقه يحتاج رجولة و قوة و مثابرة  و صبر.. و بالمقابل فأنه ليس هناك أسهل  من
ما من خيار أفضل ومتاح لليمنيين غير سبيل الدولة الفيدرالية الاتحادية ؛ فمن يعتقد أن هناك طريقا يؤدي إلى
على مدى الأعوام الخمسة الماضية عاش اليمنيون أحداثا جساما شهدت صراعات حادة بين المشروع الوطني الذي يحاول
الجنوب قطع مسافات غير متوقعه للتحالف العربي ، لقد خانت التحالف حساباته على الأرض ، ابتسمت احد مذيعات الحدث
ظهر الاربعاء ،18/ديسمبر/2016وفي سوق البهرة العريق في كريتر وفي معرض عطور الاخ العزيز / م. سليم دافء عطار جمعني
جلست على الكرسي في مقهاية "جوّد" الملاصقة لبريد المكلا وطلبت كوب من الشاي بعد ان سلمت على الرجل المسن الجالس
على غير ميعاد، زار الرئيس عبدربه منصور هادي محافظة حضرموت، زيارة كانت ناجحة، وإن اعتبرها البعض ليس لها حظ من
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
الف مبروك لحسين الإسرائيلي الماجستير
مبروك الدكتوراه لمختار السالمي الكلدي
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2017