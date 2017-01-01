الخبجي يطمئن على صحة المناضل اللواء احمد سالم عبيد

زار محافظ محافظة لحج الدكتور ناصرالخبجي يوم الاحد يرافقه وكيل المحافظة وضاح الحالمي المناضل والشخصية الاجتماعية والعسكرية اللواء احمد سالم عبيد للاطمئنان على صحته بعد اجرائه لعملية جراحية في المستشفى الكوبي بعدن .

وخلال الزيارة اعرب الاخ المحافظ استعداد السلطة المحلية الوقوف الى جانب المناضل وتحمل تكاليف العلاج سواء كان في الداخل او الخارج منوها ان اللواء احمد سالم عبيد لا احد يستطيع ان يتناسى الدور النضالي قدمه للوطن منذ عقود وله بصمات في تحريك الشارع ضد الظلم والظالمين في مختلف المراحل وانه لواجب علينا تقديم ولو الجزء اليسير لهذه الشخصية النضالية عرفانا لما قدموه تجاه هذا الوطن وأبنائه .

من جانبه ثمن اللواء احمد سالم عبيد هذه اللفتة الانسانية التي ابداها الدكتور الخبجي ووكيله الحالمي معربا انه ليس بالغريب على شخص المحافظ الاطمئنان على كل المناضلين في محافظة لحج .

اللواء أحمد سالم عبيد شغل وزير لدفاع في الجيش الجنوبي ثم انتقل لسلك الدبلوماسي وشغل سفير في اثيوبيا غادر مع مجموعه من رفاقه الى جمهوريه مصر بعد اجتياح الجنوب في صيف عام1994م.

تعرض للاختطاف من قبل المخابرات العفاشية بعد ان تلقى تهديد من المخلوع باحضاره مقيد الى صنعاء وهو ماحصل له.

احمد سالم عبيد من مؤسسين وقيادات الثورة الجنوبية

من مؤسسي جمعية المتقاعدين

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