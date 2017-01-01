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وزير الإعلام الارياني : نشيد بحكمة خادم الحرمين الشريفين في خدمة الأمتين العربية والإسلامية

معمر الارياني وزير الإعلام
الأحد 01 يناير 2017 07:59 مساءً
(عدن الغد) خاص:

اشاد وزير الإعلام معمر الارياني بحكمة وقيادة خادم الحرمين الشريفين (الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) للمملكة العربية السعودية وريادته في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية.

واوضح الوزير الارياني في تصريح له بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين :"إن عامين منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز كسابع ملوك للمملكة العربية السعودية، بيّن بجلاء قيادته الحكيمة للمملكة مهبط الوحي ومقصد المسلمين قاطبة ، واظهر عمق رؤيته وقراءته للتطورات المحلية والإقليمية والدولية والمخاطر المحدقة بالأمتين العربية والإسلامية، كما بين توجهاته في نقل المملكة الى طريق التحديث والتطوير في مختلف النظم، من خلال رؤية المملكة 2030 التي قدمت لنقلها إلى مصاف الدول المتقدمة في غضون العقد ونصف العقد المقبلين".

واكد وزير الإعلام على متانة العلاقات اليمنية – السعودية والروابط والوشائج بين البلدين والشعبين الجارين الشقيقين على مدى التاريخ، وأن اليمن قيادة وحكومة وشعبا يكن كل الاحترام والتقدير للمملكة العربية السعودية وقائدها خادم الحرمين الشريفين، وان العلاقات بين القيادتين في أفضل مراحلها ويعجز عن التعبير عن شكره لمواقف المملكة الداعمة لليمن ولحكومته الشرعية.

وقال وزير الإعلام :"إن قيادة خادم الحرمين الشريفين الحكيمة ، ورؤيته الدقيقة مكنته من استشعار المخاطر الجمة التي تحيط بأمتنا وبأوطاننا .. مشيراً الى ان قراره الحكيم والصائب بنجدة أخوته وأشقائه في الجمهورية اليمنية بقيادة فخامة الرئيس (عبدربه منصور هادي) رئيس الجمهورية لدرء مخاطر التدخلات الأجنبية في بلادنا، ماهي إلا جهود عظيمة في مسيرته العطرة، بالمواقف القومية والعربية والإسلامية".

واضاف الإرياني :"إن جهود المملكة ومواقفها مع اليمن لم تقتصر على دعم إعادة الشرعية، بل تضمنت تلك المواقف جهوداً إنسانية جبارة لجبر ضرر اليمنيين الذين يكتوون بنار الحرب التي فرضها الانقلابيين على اليمنيين، وبدعم إيراني أصبح غير خاف على أحد، وذلك من خلال المساعدات الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة في جهود مركز الملك سلمان للإغاثة".

ولفت "وزير الاعلام" الى أن اليمن لم ولن يكون في يوم من الأيام شوكة في خاصرة جواره الخليجي وخاصة المملكة العربية السعودية، وان اليمنيين ماضون في استعادة السيطرة على المناطق التي تخضع لسيطرة الانقلابيين ، وإعادة بناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة التي هي البرنامج الأساسي والهام الشاغل لفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية وإدارته ممثلة في نائبه الفريق الركن (على محسن صالح) ودولة رئيس الوزراء الدكتور (احمد عبيد بن دغر) وكافة أعضاء الحكومة.

كما ثمن الوزير الإرياني بالتحالفات العربية والإسلامية التي أنشأتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز.. مؤكداً أن هذه التحالفات والهادفة إلى محاربة الإرهاب والتطرف، دليل واضح على حكمة القيادة السعودية وعلى مواقفها العروبية والإسلامية، وخير دليل على أن الإرهاب ليس له دين أو وطن.

وأكد وزير الإعلام :"ان اليمن ماض في محاربة الإرهاب، وانه حقق نجاحات كبيرة، في هذا المضمار، خلال العام الماضي 2016، وانه وبمجرد القضاء على عصابات التمرد والانقلاب وعودة الشرعية مكللة بالنصر إلى صنعاء، في القريب العاجل، سوف تختفي كافة مظاهر الإرهاب المتبقية ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن".

 

*من فهد التركي


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