احمد حامد لملس محافظ محافظة شبوة ابن شبوة البار كتب اسمه بماء من ذهب لأجل يشهد الارض والانسان

كتب :محمود انيس الميسري

احمد لملس ارتبط أسمه بكل شي يرتبط ببيحان وعسيلان الأبية الصامدة ...لملس اسم مرتبط بدوران عجلة التنمية والبناء بشبوة العز منذ تعينه محافظ للمحافظ بل ارتبط قبل ذلك في تولية قيادة مديرية عتق.

حيت نحت اسم لملس بحروف من ذهب ضمن رجال المقاومة والشرفاء في شبوة عامه وبيحان خاص.

الانتصارات التي تحققت في بيحان ضد الانقلابين كان هو في مقدمة الصفوف مع رجال المقاومة من ابناء جلدته والابطال,

ستظل من الإنجازات العظيمة التي سيدونها التاريخ بماء من ذهب وأحرف من عزة وشموخ ' سيبقى لملس القائد الذي انتظرته شبوة طويلا" ، لاجل تحريك عجلة التنمية والبناء وإعطاء شبوة حقه ومكانه بين باقي مناطق الوطن الحبيبة.

لملس القائد الذي انتظرته شبوة طويلا

رجل حامل فكر التنمية والبناء

ما أن وضع ابن شبوة البار رجله على تراب محافظته الا وأستبشر جميع أبناء المحافظة بقدومه اليها وأقول جميعهم بكل طوائفهم الأجتماعية والحزبية والمدنية ، رجل بداء خطواته واثقا" كثيرا" من نهجه مدركا"وخبرات إدارية قيادية سابق. لحساسية المرحلة القادمة التي تمر بها شبوة`` كما ان العديد من الشخصيات السياسية والعسكرية والاجتماعية بعموم الوطن استبشر الخير والنهوض بمحافظة شبوة ..

تدخل الرجل بشكل جدي ومباشر في معرفة احتياجات الناس في الجانب الخدمي لأجل رفع المعاناة عليهم وركز على احتياجات شباب وابناء المحافظة من التعليم وتوفير المقاعد الدراسية لهم في إطار اقليم حضرموت طامح بتمكين الشباب ، وضع في مشروع طموحه مايستوجب فعله في الجوانب الإستراتيجية الأخرى في القطاعات النفطية ومايستوجب فعله في عودة هذا القطاع الهام ، عرف ان احتياجات الناس من أهم القضايا التي بحاجة للنهوض بها . وهي تحسين حقيقي بالخدمات وسبل المعيشة لهم.

الرجل بشكل كبير لديه طاقات هائلة ونقول ذلك بحكم ان قد سبق وتم العمل معه تحت ظل قيادة في محافظ عدن لديه طاقة تحتاج لتفريغها في خدمة محافظته والوطن حسب مانتابعه ونشاهد أخباره على أرض الواقع هناك مؤشرات نجاح كبيرة تنتظر هذا الرجل ،.وابناء المحافظة والمحافظة لديه مصفوفة أولويات خدمية يريد أن يعمل على تنفيذها . وخطط و استرتجية تساعد بتحريك المياه الراكضة بهدف انعاش وتقدم ملموس حقيقي في المحافظة.

شبوة بحاجة الجميع من ابناء جلدته خاص والصادقين من الوطن في هذه المرحلة بالذات والوقوف مع المحافظ وقوف رجال واحد .. دعونا نتفق ونتحد كا رجال واحد ونبتعد عن المناطقية والحزبية ونلبد التميز التي دمرت شبوة.. أنتصارات بيحان لم تأتي من فراغ أنتصارات بيحان حصلت لأن هناك قائد واحد للجبهة وهو محافظ المحافظة احمد لملس، أنتصارات بيحان وعسيلان حصلت لأن المحافظ جمع عن يمينه وشماله كل الفرقاء المختلفين في الرؤى والأتجاهات لاجل شبوة الارض والانسان ، أنتصارات بيحان حصلت لأن قيادة المحاور في الجبهات كانت صادقة ومخلصة ومسانده لبعضه البعض من غير تحيز او تميز.

أنتصارات بيحان عسكرية والنهوض في الخدمات بشبوة حصلت لأن هناك شبابا" لم يحمل معه الا أيمانه بالله ثم أيمانه بعدالة قضيته وحبه للاراض ، أنتصارات بيحان ستكون نتائجها كبيرة جدا على مستوى أعادة خارطة الصراع على مستوى الصراع في اليمن.، وسترتسم بيحان الصمود وشبوة العز تفاصيل قادمة سنشهدها على المستوى الوطني والأقليمي والدولي .. فهي رسالة لكل الشرفاء في شبوة وخارج شبوة والصادقين مع شبوة من ساير الوطن بأن تكونوا العامل المشترك في رسم خارطة الطريق الصحيح لمحافظتكم وتقوموا بتوجيه بوصلة الحياة والنماء والعزة والشموخ .. دماء الشهداء وأنين الجرحى وتقييد حرية الاسرى لن تذهب سدى مهدورة" بعد كل هذه التضحيات .. هي من رسمت وسترسم مستقبل شبوة المشرق .. فلنكن مع محافظ المحافظة الذي جاء بعد سنوات عجاف طويلة لقيادة شبوة العز وذلك بعد صدور قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بتعين احمد حامد لملس محافظ لشبوة .

نتمنى من صموم قلوبنا التوفيق والنجاح في مهامكم العظيمة نحو التنمية والتقدم والانتصار لأجل شبوة الارض والانسان.

وتأكد بان الجميع معك وخلفك لأجل السلام والبناء والتنمية.

* محمود الميسري عضو الاتحاد الوطن العربي الدولي وامين عام مؤسسة وطن للتنمية والاعلام

المزيد في أخبار وتقارير احمد حامد لملس محافظ محافظة شبوة ابن شبوة البار كتب اسمه بماء من ذهب لأجل يشهد الارض والانسان كتب :محمود انيس الميسري احمد لملس ارتبط أسمه بكل شي يرتبط ببيحان وعسيلان الأبية الصامدة ...لملس اسم مرتبط بدوران عجلة التنمية والبناء بشبوة العز منذ تعينه بريد مجهول مصدر خبر شحنة الأسلحة الكاذبة بحالمين كشفت مراسلات بريدية ان بريدا الكترونيا مجهولا هو مصدر خبر ضبط شحنة أسلحة زعم كاتب الخبر انها كانت في طريقها الى صنعاء قادمة من عدن . وعمم مجهولون خبرا بالبريد الميسري يعلن صرف مرتبات الجنود المتواجدين بالخارج للعلاج او الواقعين في الاسر عبر توكيلات قال المهندس أحمد الميسري وزير الزراعة والري ورئيس اللجنة الاشرافية لصرف مرتبات الجيش والامن في المنطقة الرابعة ان اللجنة اقرت اعتماد توكيلات الجنود المتواجدين