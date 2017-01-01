الميسري يعلن صرف مرتبات الجنود المتواجدين بالخارج للعلاج او الواقعين في الاسر عبر توكيلات

قال المهندس أحمد الميسري وزير الزراعة والري ورئيس اللجنة الاشرافية لصرف مرتبات الجيش والامن في المنطقة الرابعة ان اللجنة اقرت اعتماد توكيلات الجنود المتواجدين خارج البلاد للعلاج او الواقعين في الاسر .

وأضاف الميسري في تصريح صحفي :"قررنا تشكيل لجنة استثنائية لتوكيلات الجنود المتواجدين في الخارج للعلاج او للدورات وكذا الواقعين في الاسر على ان يطبق عليهم نظام البصمة بعد وصولهم الى اللجنة وانقضاء ظروف غيابهم".

واشار الميسري الى ان هذا الاجراء جاء حرصا على عدم ضياع حقوق الجنود الذين منعتهم ظروف قاهرة من الحضور الى اللجنة واستلام مرتباتهم .

*من رمزي الفضلي

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