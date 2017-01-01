مدراء المناطق التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء يناقشون احتياجات الصيف القادم

عقد في مبنى المؤسسة العامة للكهرباء بعدن اجتماع لمدراء المناطق ترأسه الأخ/ مدير عام المؤسسة المهندس مجيب الشعبي بحضور نائب المدير العام شليل عمر ابراهيم .

وناقش الاجتماع القضايا المرتبطة بخدمات الكهرباء في عدن واستعداد مواجهة الصيف القادم للعام 2017م وكذلك مواجهة المشكلات المتعلقة باعطاب الشبكة واعمال إصلاحات فيها.

وقد اكد المجتمعون عن استعدادهم لحل المشاكل بحسب الامكانيات المتاحة لديهم بالرغم من عدم توفر كمية المواد الخاصة بالشبكة التي ينتظرها الجميع وتضمنها القرض الإماراتي وهي غير كافية.

كما طالب المجتمعون السلطة المحلية باعتماد برنامج استثماري من السلطة المحلية لمعالجة مشاكل الشبكة وإجراء التحسينات ومخارج جديدة لفك الاختناقات.

وناشد الحكومة بالتدخل العاجل حيث انه لم يتبقى من الصيف القادم سوى 3 أشهر ولا زالت المشكلة الرئيسية المتمثلة بالتوليد والتي لم تعالج حتى الآن لمواجهة الطلب المتزايد في فصل الصيف وتغطية الفجوة بين التوليد المتاح والطلب .

وطالب الاجتماع المواطن عدم العبث بالشبكة والربط المباشر وترشيد الاستهلاك وسداد مستحقات المؤسسة من قيمة الفواتير حتى يتسنى للمؤسسة الإبقاء بالالتزامات تجاه الغير.

* من صالح عكبور

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