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مدراء المناطق التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء يناقشون احتياجات الصيف القادم

مدير عام المؤسسة المهندس مجيب الشعبي
الأحد 01 يناير 2017 05:30 مساءً
عدن (عدن الغد)خاص:

عقد  في مبنى المؤسسة العامة للكهرباء بعدن اجتماع لمدراء المناطق ترأسه الأخ/ مدير عام المؤسسة المهندس مجيب الشعبي  بحضور نائب المدير العام  شليل عمر ابراهيم .

وناقش الاجتماع  القضايا المرتبطة بخدمات الكهرباء   في عدن واستعداد مواجهة الصيف  القادم للعام 2017م  وكذلك مواجهة  المشكلات المتعلقة باعطاب الشبكة واعمال إصلاحات فيها.

وقد اكد المجتمعون  عن استعدادهم لحل المشاكل بحسب الامكانيات المتاحة لديهم بالرغم من عدم توفر كمية المواد الخاصة بالشبكة التي ينتظرها الجميع  وتضمنها القرض الإماراتي وهي غير كافية.

 كما طالب المجتمعون السلطة المحلية باعتماد برنامج استثماري من السلطة المحلية  لمعالجة مشاكل  الشبكة وإجراء التحسينات ومخارج جديدة لفك الاختناقات.

وناشد الحكومة بالتدخل العاجل حيث انه لم يتبقى من الصيف القادم سوى 3 أشهر ولا زالت  المشكلة الرئيسية المتمثلة بالتوليد والتي لم تعالج  حتى الآن  لمواجهة  الطلب المتزايد  في فصل الصيف وتغطية الفجوة بين التوليد المتاح والطلب .

 وطالب الاجتماع  المواطن عدم العبث بالشبكة والربط المباشر وترشيد الاستهلاك وسداد مستحقات المؤسسة  من قيمة  الفواتير  حتى يتسنى للمؤسسة الإبقاء بالالتزامات تجاه الغير.

* من صالح عكبور


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تعليقات القراء
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[1] ثلاث إتفاقات تمت في عدن لحل مشكلة الكهرباء في الصيف القادم يا ترى هل تحل إتفاقية أم أنها سراب
الأحد 01 يناير 2017
محمد ناصر سعيد | عدن
ثلاث إتفاقات تمت في عدن لحل مشكلة الكهرباء في الصيف القادم يا ترى هل تحل إتفاقية أم أنها سراب واليوم نسمح عن إجتماع لدراسة الحلول فيا ترى من أي جهة سيأتي الحل من إتفاقية مع أوكرانيا أم الإتفاقية التي حضرها أحمد عبيد بن زغر والثالثة إتفاق وزير الكهربا الأكوع في نقل الشبكة من السعودية مع الوزير الكرهباء السعودي فيا ترى من أين سيأت الحل الصادق أم ما نسمح في هذا من مدير عام مؤسسة الكهرباء وسنظل نتناقش بتخزينات قات والصيف قادم على الأبواب سيبدأ الحر في شهر مارس باقي معانا شهرين فمن نصدق يا ترى والحل عند لبيبه



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