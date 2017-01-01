قائد مقاومة حالمين : مزاعم احتجاز شاحنة محملة بصواريخ حرارية وأسلحة كانت في طريقها إلى صنعاء (كاذبة)
الأحد 01 يناير 2017 04:12 مساءً
ردفان ((عدن الغد)) خاص:
ردفان ((عدن الغد)) خاص:
قال قائد المقاومة الجنوبية بمنطقة حالمين ان مانشر عن ضبط شحنة أسلحة كانت في طريقها من عدن إلى صنعاء أخبار لاصحة لها .
وفي تصريح رسمي لقائد المقاومة الجنوبية بمديرية حالمين بمحافظة لحج الشيخ انور العمري وتلقت "عدن الغد" نسخة منه :" لاصحة للأخبار التي تتحدث عن احتجاز قاطرة على متنها أسلحه وصواريخ حرارية
وأضاف بالقول :" ننفي نفيا قاطعا هذه المزاعم ولا أساس لها من الصحة وان موقع النقطة التي ذكر موقعها بنقطه السمح تكذب هذه المزاعم التي تتحدث أيضا عن شخصية خيالية بشخص يدعى إبراهيم الحالمي.
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