مكتب وزير الداخلية : مزاعم ضبط شحنة اسلحة في طريقها الى صنعاء والزج باسم الوزير فيها (كاذبة)

نفى مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية صحة الأخبار التي يتم تداولها على الواتس ووسائل التواصل الأجتماعي والتي تحاول الزج بمكتب وزير الداخلية فيما نسب من وجود قاطرة محملة بالسلاح والذخائر ، وأعتبرها منافية للحقيقة وماهي إلا أبواق عفاشية وبإيدي جنوبية ...

و نفى الرائد عبدالقوي باعش سكرتير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية تلك المزاعم والأكاذيب التي يتم ترويجها وتداولها على الواتس ووسائل التواصل الاجتماعي معتبرا إياها منافية للحقيقة وماهي إلا أبواق عفاشية ونأسف أنها بأيدي جنوبية ..

وأكد بإن قيادة الحزام الأمني بردفان بمحافظة لحج قد نفت صحة الأخبار ومايتم تداوله بخصوص ضبط نقطة تابعة للحزام الأمني بمديرية حالمين لشاحنة محملة بالأسلحة النوعية والصواريخ ، وأن من يقومون بترويج مثل تلك الأشاعات وينشرون تلك السموم ماهم إلا أبواق عفاشية بإمتياز وللأسف بإيدي جنوبية ..

وأضاف بإننا نتحدى تلك الأبواق العفاشية والتي تصدر مثل تلك الشائعات والأكاديب وتبث السموم تحديد المصدر ، ومطالبا إياها بإحضار الشاحنة ومرافقيها أن كنتم صادقين ...

وأستطرد الرائد عبدالقوي باعش قائلا : بإننا نعلم جيدا من يخرج القاطرات ويرافقها وبحماية الأطقم العسكرية إلى مريس وقد وجهنا مدير أمن الضالع بإبعاد نقاط الجباية وإستبدالها بنقاط تابعة للأمن العام بالمشاركة مع نقاط الحزام الأمني ...

وأكد الرائد عبدالقوي باعش بإن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء الركن حسين عرب قد أعطى توجيهات بتشكيل لجنة للتحقيق برئاسة اللواء علي ناصر لخشع نائب وزير الداخلية وعضوية كلا من اللواء محمد مساعد وكيل وزارة الداخلية لشؤون خدمات الشرطة ومدير أمن عدن ومدير البحث الجنائي بعدن وقائد الحزام الأمني بردفان وسكرتير مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية فيما نسب من وجود قاطرة محملة بالسلاح والذخائر على أن ترفع تقريرها إلى وزير الداخلية .....

وأختتم الرائد عبدالقوي باعش تصريحه بأن الجنوب للجميع وعلى اللذين لا يتقبلون الأخرين أن يصمتوا ويدركوا بإن جنوب اليوم ليس كجنوب الأمس ....