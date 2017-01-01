صحيفة سعودية تهاجم بن حبتور وتصفه بـ(أبو شريحتين)

هاجمت صحيفة سعودية رئيس الحكومة الانقلابية الدكتور عبدالعزيز بن حبتور ، واصفته اياها بـ(أبو شريحتين).

ودللت صحيفة "عكاظ" السعودية بقولها: "لعل وصف «أبو شريحتين»، أدق ما يمكن أن يوصف به رئيس الحكومة الانقلابية الدكتور بن حبتور، للدلالة على خيانته الوطنية، وإظهاره الولاء للرئيس عبدربه منصور هادي الذي عينه محافظاً لعدن في عام 2014، فيما كان ينسق سراً مع المخلوع علي صالح، الذي ما لبث أن انضم إليه علناً منقلباً على الشرعية".

وذكرت الصحيفة: "لعب ابن حبتور دور البطل في مسرحية هزلية تنم عن طابع شخصيته، رجلا يفضل الخنوع لأوامر المخلوع والحوثي، التي ألفها واستبطانها تماماً طوال فترة عمله في جامعة عدن، إذ كثر ظهوره على القنوات التلفزيونية مندداً بالانقلاب ومهدداً كل من يقترب من عدن، وحين اجتاحها الحوثيون تحول إلى النقيض وانضم إلى الانقلابيين وبادر إلى تسليمهم مبنى البنك المركزي في مدينة كريتر".

مضيفة: "اتهمه الرئيس هادي بمحاولة اغتياله أثناء اجتياح الميليشيات لمدينة عدن، بعد أن حدد له هادي مساراً وهمياً لموكبه، ليسارع ابن حبتور إلى تمرير المعلومة إلى الانقلابيين، ويهاجموا على أثر ذلك كل السيارات المغادرة لعدن والتي يشتبهون بوجود هادي فيها".

قالت: "يتصدر ابن حبتور قائمة القيادات التي وقعت أسرى لمصالحها الشخصية، وباعت في مقابلها الوطن وتآمرت عليه مع أعداء داخليين وخارجيين، ومع اقتراب فشل المشروع الانقلابي يلوح الأمل في تقديم كل هؤلاء إلى المحاكمة لقاء ما اقترفوه في حق اليمن وشعبه"، بحسب تعبير الصحيفة السعودية.