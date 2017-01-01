وزير الشباب والرياضة يزور المحامي الكبير محمد محمود ناصر للاطمئنان على صحتة في القاهرة

قام مساء أمس وزير الشباب والرياضة ومحافظ عدن الأسبق نائف البكري بزيارة خاصة للشخصيه العدنية المحامي الكبير محمد محمود ناصر في مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة وذلك للاطمئنان على صحتة.

وفي الزيارة استمع سياده الوزير إلى معاناة المحامي محمد محمود ناصر جرى المرض الذي الزمة العلاج في الخارج وتمنى له الشفاء العاجل

وقال الوزير أن هذه الزيارة هي أقل واجب يمكن أن يقدم لشخصية عدنية بحجم الأستاذ محمد محمود المحامي الكبير الذي له العديد من الصولات والجولات في مجال المحاماة وهو من الوجوة العدنية التي لها تاريخ كبير وحافل بالنجاحات والإنجازات في مجال عملها.

رافق الوزير في زيارة عدد من الشباب الناشطين

تعليقات القراء



