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مصدر امني وآخر بجمارك المنطقة الحرة : لاصحة للأنباء التي نشرت عن ضبط أسلحة نوعية كانت في طريقها إلى عدن من صنعاء

صورة تم نشرها على انها الاسلحة التي تم ضبطها في طريقها الى صنعاء
الأحد 01 يناير 2017 10:54 صباحاً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

نفى مصدر امني صحة الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام يمنية وقالت فيها ان نقطة أمنية بمنطقة ردفان ضبطت شاحنة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى صنعاء .

وقالت المصادر لعدن الغد ان مانشر غير صحيح بالمطلق موضحة بان جميع الشحنات المارة عبر الميناء يتم تفتيشها تفتيش دقيق .

واكد المصدر الامني بانه تم اجراء اتصالات بعموم النقاط الامنية حيث تم التأكيد بانه لم يتم ضبط أي شحنة أسلحة .

واجرت "عدن الغد" اتصالا بالمدير السابق عبدالحكيم ردمان القباطي حيث نشرت وسائل إعلام رسالة رسمية صادرة عنه قبل اكثر من عام بخصوص مفرقعات والعاب نارية على مايبدو .

واكد القباطي بان الرسالة قديمة وخاصة بشحنة اخرى قد تكون العاب نارية او ملابس عسكرية او غيره موضحا بان الجمارك في مثل هذه الحالات توجه رسالة للمسئولين في الداخلية للتوجيه بالسماح للشحنة بالخروج.

وقال  القباطي انه منذ أشهر تم تعيينه مستشار وان مسئول اخر يشغل منصب مدير الجمارك حاليا في عدن هو محسن قحطان الضالعي.

* صورة من الوثيقة المزورة المنسوبة لمدير جمارك المنطقة الحرة السابق ومؤرخة بتاريخ 21 -12 -2016 في حين ان القباطي لم يعد مديرا للجمارك

 

 

 


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مصدر امني وآخر بجمارك المنطقة الحرة : لاصحة للأنباء التي نشرت عن ضبط أسلحة نوعية كانت في طريقها إلى عدن من صنعاء
نفى مصدر امني صحة الأنباء التي نشرتها وسائل إعلام يمنية وقالت فيها ان نقطة أمنية بمنطقة ردفان ضبطت شاحنة محملة بالأسلحة كانت في طريقها إلى صنعاء . وقالت المصادر
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تعليقات القراء
238019
[1] اضبطوا سوقكم يا صحافة ويا احهزة امنية
الأحد 01 يناير 2017
فارس | عدن
الحديث عن سيارة او قاطرة ثم حجزها باحد النقاط الامنية بردفان جاءت على لسان قائد نقطة امنية--- واورد مسئول النطقة الامنية تفاصيل دقيقة منها الزمان والمكان والاسماء وانواع الاسلحة والذخائر والصور والتراخيص لا يمكن ان تكون ملفقة---- اسم قائد النقطة وموقعها معلوم لذلك يجب استدعائة والتحقيق ومعه----اما الحديث عن خروجها من الميناء فهذا مستحيل وقائد النقطة اتصل بالميناء واكدوا له ان الحاويات المحملة بالالعاب النارية ممنوعة من الخروج لكن يمكن استخدام ترخيص قديم ااه ممكن--- الاغلب ان الحمولة خرجت من مكان مجهول ويوجد به خزان اسلحة وذخائر للحوافيش لم تصلها اليد الامنية----وسائق القاطرة اعترف ان العملية ليست الاولى---- اضبطوا سوقكم يا صحافة ويا احهزة امنية



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