مذكرة لجنة المهجر بالغربية الموجهة لقيادة السلطة بحضرموت حول تصحيح مسار المؤتمر الحضرمي الجامع

كشفت لجنة المؤتمر الحضرمي الجامع بالمنطقة الغربية بالمملكة العربية السعودية النقاب عن المذكرة المحررة بتاريخ 17/12/2016 بشأن المطالبة بتصويب وتصحيح مسار المؤتمر الحضرمي الجامع والموجهة في وقت سابق لقيادة السلطة المحلية بحضرموت ممثلة في محافظ المحافظة سيادة اللواء الركن احمد سعيد بن بريك وقائد المنطقة العسكرية الثانية سيادة اللواء الركن فرج سالمين البحسني ورئيس اللجنة التحضيرية الرئيسية للمؤتمر المقدم عمرو بن حبريش العليي .

وتلقت وسائل الإعلام صورة منها لإطلاع الرأي العام على محتواها إستنادآ إلى روح الشفافية في التعامل وإبراز الجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وأعرب مصدر مسؤول في رئاسة لجنة الغربية عن أن هذه المذكرة تشكل إجماعا حضرميا حيث وقعت على محتواها نخب وشخصيات بارزة كانت ومازالت على اتصال وتواصل عميق مع رئاسة الغربية مؤيدة ومساندة وداعمة لتصويب المسار نحو تعزيز إشراك الجميع في نيل شرف الإسهام لخدمة حضرموت في تحقيق هذا الحدث التاريخي البارز الذي يترقبه العالم في زمن التلاحم الحضرمي الرافض للإقصاء والإلغاء والتهميش .

ونوه المصدر على ضرورة أن تلقى هذه المذكرة كامل القبول والترحاب من قيادات حضرموت الراعية والداعية لعقد المؤتمر.

وإليكم صورة المذكرة.