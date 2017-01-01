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قال ان قرار تعيينه محافظا اصدره الرئيس دون علمه لثقته انه سيكون الى جانبه .. عيدروس الزبيدي يكشف علاقته المتينة بالرئيس هادي

غلاف صحيفة المرصد المتضمنة اللقاء
الأحد 01 يناير 2017 09:26 صباحاً
(عدن الغد) خاص:

كشف محافظ العاصمة عدن اللواء عيدروس الزبيدي لاول مرة مراحل تعيينه محافظا للعاصمة ومعلومات جديدة عن توجهاته وتقييمه للملفات بعدن والجنوب .

واظهرت اجاباته متانة العلاقة بينه وبين الرئيس عبدربه منصور هادي في حين يتحدث الكثيرين عن خلافات تشوب علاقة مؤسستي الحكم المحلي بعدن ورئاسة الجمهورية.

وقال الزبيدي في لقاء مفصل مع اسبوعية "المرصد" الصادرة عن مركز عدن للبحوث الاستراتيجية والاحصاء:" جاءت فكرة تسلمنا منصب محافظ محافظة عدن بعد الانتصار الأول الذي حققناه في محافظة الضالع, ضد مليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح, تم التواصل معي ولأول مرة مباشرة من الرئيس هادي، وبارك الانتصار الذي غير مجريات المعركة العسكرية, أضف إلى ذلك تواصلنا المباشر مع قوات التحالف العربي التي قدمت كل الدعم لنا، بما فيه تشجيعنا على تسلم السلطة بعدن."

واكمل :"وقد كان أول لقاء لنا مع الرئيس هادي عند عودته إلى عدن بعد الحرب وتحرير عدن مباشرة، وكان هذا اللقاء بفندق القصر, وتم استدعاؤنا للتشاور معنا، وألح علينا بالوقوف إلى جانبه في المعركة المصيرية لاجتثاث قوات المخلوع والمليشيات الحوثية، وهذه كانت البداية لعرض تسلم السلطة في عدن, بعد ذلك تم عقد لقاء آخر في المملكة العربية السعودية مع الرئيس وبحضور الشهيد اللواء جعفر محمد سعد (رحمه الله), رأى الرئيس هادي أن يكون اللواء جعفر هو المحافظ لمحافظة عدن خلال الفترة الأولى بعد التحرير، وأنا بدوري باركت توجيهات الرئيس بتكليف اللواء جعفر لهذا المنصب بكل سرور."

وتحدث الزبيدي في اللقاء عن ملفات الامن والكيان السياسي والخطوات التي سيقدم عليها وادارته لادارة هذه الملفات في السنوات المقبلة كما كشف عن تطلعاته للمستقبل فيما يخص الجنوب.


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