اكد حرصه على الدفاع عن الشركة وكافة اصولها وممتلكاتها .. مدير عام شركة النفط بعدن ينفى وجود اي نوايا لتأجير منشأة حجيف او غيرها من اصول الشركة

نفى مدير عام فرع شركة النفط بعدن ماوصفها بالمزاعم والاباطيل الواردة في بيان صادر مؤخراً عن مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط لاسيما ماجاء فيه بشأن وجود نوايا لابرام عقود او اتفاقيات لتأجير احد اصول او ممتلكات الشركة وبما يخل بنشاط الشركة التجاري والتسويقي ، لافتاً الى مدى حرص قيادة الشركة الحالية في الحفاظ على كافة اصول الشركة وممتلكاتها والعمل على تنميتها مع عدم وجود اي تدخلات من قبل الغير في انشطتها وحق الامتياز الممنوح لها وفق القانون والمتمثل في تسويق المشتقات النفطية في السوق المحلية .

جاء ذلك في سياق رد الاخ ناصر مانع سعيد بن حدور - مدير عام فرع شركة النفط بعدن وتوضيحة للاخوة رؤوساء الاقسام وعدد من مدراء الادارات بفرع الشركة خلال الاجتماع الذي ترأسه صباح اليوم السبت بمبنى الشركة .. حيث اشار بن حدور الى انه لاتوجد اي نيه لدى قيادة الشركة لتأجير اي اصل من اصولها وبخاصه منها منشأة حجيف النفطية ( سابقاً ) منشأة الشهيد سهيل عوض ( حالياً ) والتي اوضح بإنه وفي اطار اهتمامه قد حرص مؤخراً على تشكيل لجنه مختصه للعمل على تقييم اصول المنشأة ومعدات عملها بهدف البدء في اعادة اجراء ماتلزم من صيانه للمنشأة ومعداتها وبالتالي استفادة الشركة منها كمنشأة خزن استراتيجية .

وفي معرض رده وتوضيحه بشأن تحديد اسعار المشتقات النفطية المسحوبة من قبل الشركة عبر شركة مصافي عدن .. اشار بن حدور لتسلمه قبل امس الاول ( الخميس ) مذكرة رسمية من المدير العام التنفيذي لشركة النفط تضمنت تحديد سعر معين لقيمة المواد النفطية المسحوبة والتي على ضؤها سيتم التحاسب مع كل مصافي عدن والشركة المورده لتلك المشتقات النفطية .

كما اوضح بن حدور بإن مبيعات فرع شركة النفط قد شهدت منذ تسلمه قيادة الشركة ارتفاعاً ملحوظاً تدنى مؤخراً بعض الشيئ بسبب ماشهدته شركة مصافي عدن من اضراب للعاملين فضلاً عن ان معظم تلك المسحوبات تذهب لمحطات توليد الطاقة الكهربائيه والتي تشكل مسحوباتها العبء الاكبر بالنسبة للشركة ، مؤكداً بإن نسبة مبيعات الشركة ستعاود ارتفاعها خلال الفترة القادمة باذن الله تعالى وذلك بعد انتهاء العديد من المشاكل والصعوبات التي تواجه عمليه سحب المواد النفطية وبالاخص منها انتهاء اضراب عمال المصافي .

وطالب بن حدور من الحاضرين في الاجتماع من رؤوساء الاقسام ومدراء الادارات بايصال رسائله وتوضيحاته للعديد من الامور المتصله بصميم العمل في الشركة الى العاملين وحثهم على انجاز المهام والواجبات الملقاة على كاهلهم في اطار حرصهم على مصلحة الشركة واستمرار عملها على النحو الذي يساهم في الارتقاء بمستوى الاداء العام للشركة وزيادة ارباحها .. مؤكداً وبالمقابل على قيامه بتذليل اي صعوبات او عراقيل قد تعترض سير العمل وان باب مكتبه مفتوح للجميع بدون استثناء وانه على استعداد تام للاستماع لاي شكاوى او ملاحظات او اراء اوحتى افكار تطويرية تخدم مصلحة العمل والعاملين بالشركة .

وعقب استماعه ورده وتوضيحه على بعض ملاحظات واراء المشاركين في الاجتماع ، اكد بن حدور على حرصه الدائم للعمل بكل شفافيه ومساعية للدفاع عن الشركة وتقديم الغالي والنفيس في سبيلها ، مطالباً من الجميع وبالمقابل تكثيف الجهود والمساعي الرامية للدفع بعجلة العمل والرفع من مستوى الاداء العام وبما يؤدي للحفاظ بالتالي على اصول وممتلكات الشركة واستمرار عملها بالشكل المطلوب وافضل .