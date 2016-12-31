مصير مجهول لوثائق تسليم منشاءة حجيف إلى الدولة يهدد باعادتها إلى توفيق عبدالرحيم

قالت مصادر عاملة بشركة النفط بعدن ان مصير مجهول يلف الوثائق الخاصة بعملية التسليم لمنشاءة حجيف للدولة الأمر الذي يلغي قانونا عملية التسليم ويجعل من عملية التسليم عديمة الجدوى .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان ادارة الشركة الجديدة ممثلة بمديرها الجديد ناصر مانع بن حدور لم تتسلم لا اصول هذه الوثائق ولا صور عنها .

وقال مدير الشركة ناصر حدور لعدن الغد ان ادارة الشركة لاتزال تحاول الوصول إلى اصول هذه الوثائق عبر مراسلات مع الادارة القديمة .

واكد فضل منصور صالح وهو نائب المدير ان الاتفاق هو ان توضع اصول محضر التسليم في خزنة الشركة لكنه لم يعثر لها على اثر عند التسليم للمدير الجديد.

وتضع عملية اضاعة محضر التسليم عملية تسلم المنشأة غير ذات جدوى حيث يمكن لرجل الاعمال اليمني توفيق عبدالرحيم السيطرة على المنشأة مجددا عبر امر بسيط من النيابة العامة .