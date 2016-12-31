MTN
مؤسسة عدن الغد للإعلام | من نحن | هيئة التحرير | اتصل بنا | ارسل خبر | نسخة الموبايل | نسخة القديمة | آخر تحديث للموقع السبت 31 ديسمبر 2016 06:04 مساءً
المزيد من اختيار المحرر

  

عناوين اليوم
الرئيسية أخبار وتقارير مصير مجهول لوثائق تسليم منشاءة حجيف إلى الدولة يهدد باعادتها إلى توفيق عبدالرحيم
أخبار وتقارير

مصير مجهول لوثائق تسليم منشاءة حجيف إلى الدولة يهدد باعادتها إلى توفيق عبدالرحيم

السبت 31 ديسمبر 2016 05:32 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

قالت مصادر عاملة بشركة النفط بعدن ان مصير مجهول يلف الوثائق الخاصة بعملية التسليم لمنشاءة حجيف للدولة الأمر الذي يلغي قانونا عملية التسليم ويجعل من عملية التسليم عديمة الجدوى .

وقالت المصادر لـ"عدن الغد" ان ادارة الشركة الجديدة ممثلة بمديرها الجديد ناصر مانع بن حدور لم تتسلم لا اصول هذه الوثائق ولا صور عنها .

وقال مدير الشركة ناصر حدور لعدن الغد ان ادارة الشركة لاتزال تحاول الوصول إلى اصول هذه الوثائق عبر مراسلات مع الادارة القديمة .

واكد فضل منصور صالح وهو نائب المدير ان الاتفاق هو ان توضع اصول محضر التسليم في خزنة الشركة لكنه لم يعثر لها على اثر عند التسليم للمدير الجديد.

وتضع عملية اضاعة محضر التسليم عملية تسلم المنشأة غير ذات جدوى حيث يمكن لرجل الاعمال اليمني توفيق عبدالرحيم  السيطرة على المنشأة مجددا عبر امر بسيط من النيابة العامة .


المزيد في أخبار وتقارير
اكد حرصه على الدفاع عن الشركة وكافة اصولها وممتلكاتها .. مدير عام شركة النفط بعدن ينفى وجود اي نوايا لتأجير منشأة حجيف او غيرها من اصول الشركة
نفى مدير عام فرع شركة النفط بعدن ماوصفها بالمزاعم والاباطيل الواردة في بيان صادر مؤخراً عن مجلس تنسيق اللجان النقابية الخاصة بعمال وموظفي شركة النفط لاسيما ماجاء
مصير مجهول لوثائق تسليم منشاءة حجيف إلى الدولة يهدد باعادتها إلى توفيق عبدالرحيم
قالت مصادر عاملة بشركة النفط بعدن ان مصير مجهول يلف الوثائق الخاصة بعملية التسليم لمنشاءة حجيف للدولة الأمر الذي يلغي قانونا عملية التسليم ويجعل من عملية التسليم
مدير مطار عدن : لاصحة للأخبار التي تحدثت عن وصول إرهابيين على متن طائرة تركية إلى عدن
نفى مدير مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده صحة الانباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وقالت فيها ان طائرة تركية حطت بمطار المدينة وحملت العشرات من المتطرفين




شاركنا بتعليقك

شروط التعليقات
- جميع التعليقات تخضع للتدقيق.
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها
الأيام
مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

مؤسسة عدن الغد لحقوق الانسان

الأكثر قراءة
تزامنا مع ذكرى وفاة الشيخ الأحمر عدن الغد تنشر رسالة الرئيس الحمدي التي تكشف عمليات أغتيالات نفذها الأحمر ضد قيادات عسكرية
التاكسي الوردي يحفظ خصوصية الأردنيات
التسوية السياسية في اليمن مؤجلة لعام 2017.. سلاح الخبز لا يمكن مقاومته
وزير خارجية عمان: عبدالله الأحمر عد اتفاقية اليمن والسعودية مثل المطر
اللواء اليافعي: الحراك السلمي شكّــل الأرضية الخصبة لانتصارات الجنوب اليوم
مقالات الرأي
ما من خيار أفضل ومتاح لليمنيين غير سبيل الدولة الفيدرالية الاتحادية ؛ فمن يعتقد أن هناك طريقا يؤدي إلى
على مدى الأعوام الخمسة الماضية عاش اليمنيون أحداثا جساما شهدت صراعات حادة بين المشروع الوطني الذي يحاول
الجنوب قطع مسافات غير متوقعه للتحالف العربي ، لقد خانت التحالف حساباته على الأرض ، ابتسمت احد مذيعات الحدث
ظهر الاربعاء ،18/ديسمبر/2016وفي سوق البهرة العريق في كريتر وفي معرض عطور الاخ العزيز / م. سليم دافء عطار جمعني
جلست على الكرسي في مقهاية "جوّد" الملاصقة لبريد المكلا وطلبت كوب من الشاي بعد ان سلمت على الرجل المسن الجالس
سنة حلوة رئيس هادي .. كل سنة وانته طيب .. وفي صحة وعافية .. ان شاء الله .. اليوم (واحد يناير) .. اول يوم في السنة
لا نمل ولا نكل من التواصل والاتصال مع كل الشخصيات السياسية الجنوبية وذلك في سياق بحثنا عن كيف لنا كجنوبيين أن
ما يزال الشارع الشعبي الإعلامي والسياسي يتداول أخبارا إن لم تكن كلها مؤكدة فإن بعضها وربما أغلبها مؤكد عن
  اسرة ال الاحمر كان لها مكانة قبلية وسياسية واقتصادية الا ان الاسرة النافذة وحزب الاصلاح تضرر كثيراً ففي
على مدى عقود خمسة  مضت وهذا الشعب الأبي يؤكد عزمه ومحاولاته لتحقيق الأمل المتمثل بأهداف ثورة 14 أكتوبر 1963م
اقرأ المزيد من المقالات
-
اتبعنا على فيسبوك
كاريكاتير
شاهد المزيد من الكاريكاتير
صور
شاهد المزيد من الصور
مناسبات
مبروك الدكتوراه لمختار السالمي الكلدي
الف مبروك المولود الجديد يا عمر
وفيات
البقاء لله
البقاء لله

جميع الحقوق محفوظة لـ [عدن الغد] ©2016