مدير مطار عدن : لاصحة للأخبار التي تحدثت عن وصول إرهابيين على متن طائرة تركية إلى عدن

نفى مدير مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده صحة الانباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وقالت فيها ان طائرة تركية حطت بمطار المدينة وحملت العشرات من المتطرفين القادمين من مدينة حلب السورية .

وقال عبده في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" ان الطائرة التركية التي حطت في المطار يوم الجمعة لم تقل سوى طاقمها وبعض الاطباء والممرضين الاتراك وغادرت عقب ساعات محملة بالعشرات من جرحى مقاومة تعز .

واكد عبده ان المطار يتمتع باجراءات أمنية مشددة مستغربا من نشر مثل هذه الاخبار .

وكانت وصلت إلى مدينة عدن ظهر الجمعة طائرة ركاب مدنية على لنقل جرحى من مقاومة تعز صوب مدينة اسطنبول التركية .

وزعمت وسائل إعلام يمنية ان الطائرة اقلت العشرات من المتطرفين القادمين من مدينة حلب السورية وهو مانفاه مدير مطار عدن .

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