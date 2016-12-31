مدير مطار عدن : لاصحة للأخبار التي تحدثت عن وصول إرهابيين على متن طائرة تركية إلى عدن
السبت 31 ديسمبر 2016 05:11 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
نفى مدير مطار عدن الدولي المهندس طارق عبده صحة الانباء التي نشرتها بعض وسائل الإعلام وقالت فيها ان طائرة تركية حطت بمطار المدينة وحملت العشرات من المتطرفين القادمين من مدينة حلب السورية .
وقال عبده في تصريح خاص لصحيفة "عدن الغد" ان الطائرة التركية التي حطت في المطار يوم الجمعة لم تقل سوى طاقمها وبعض الاطباء والممرضين الاتراك وغادرت عقب ساعات محملة بالعشرات من جرحى مقاومة تعز .
واكد عبده ان المطار يتمتع باجراءات أمنية مشددة مستغربا من نشر مثل هذه الاخبار .
وكانت وصلت إلى مدينة عدن ظهر الجمعة طائرة ركاب مدنية على لنقل جرحى من مقاومة تعز صوب مدينة اسطنبول التركية .
وزعمت وسائل إعلام يمنية ان الطائرة اقلت العشرات من المتطرفين القادمين من مدينة حلب السورية وهو مانفاه مدير مطار عدن .
تعليقات القراء
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[1] استيريو
السبت 31 ديسمبر 2016
علاء | عدن
لك الله ياحالمه مستهدفه من الحوثه ومن غير الحوثه شغل عليها استيريو فمنهم شمالا باسلحه والؤيه (سبعه ألويه كما قال المحلل السعودي المرعي بالاظافه لمن رجعوا من الجنوب مهزومين مدحوريين)ومن الجهه الاخرى سخريه وكتم اخبار الضحايا والانتصارات وحتى المأسي ..ومنها خبر قبل قليل يسى للجرحى المجاهدين ..وعند السخريه تجدوا الخبر في اختيار محرر شامت ..حاقد..كاره..حاسد.حانق..غادر.حارق ..كابد..تقولش شيخ بالتسعينات..
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- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها