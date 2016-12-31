المقاومة تتقدم بجبهة البقع وتحرر مواقع جديدة
السبت 31 ديسمبر 2016 04:15 مساءً
صعدة ((عدن الغد)) خاص:
صعدة ((عدن الغد)) خاص:
قال مسئولون في المقاومة الجنوبية بجبهة البقع انهم تمكنوا من تحقيق تقدم كبير يومي الجمعة والسبت عقب هجوم مباغت .
وقال القيادي في المقاومة الجنوبية مهران القباطي لعدن الغد ان قوات المقاومة نفذت هجوما مغرب يوم الجمعة واستمر حتى ساعات الصباح الاولى من يوم السبت .
وتمكنت المقاومة من تحقيق تقدما كبيرا في جبهة البقع صعدة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي .
وقال القباطي ان قوات الجيش والمقاومة سيطرت تبة القيادة وتبة الرملية وتقطع مفرق الجوق البقع وسط معارك ضارية مازالت مستمرة مع مليشيا الحوثي .
واوضح قوات المقاومة نفذت عملية التفافية مباغتة بعد هجوم على تبة الارسال , واستطاعت ان تحرر مناطق واسعة جديدة في جبهة البقع .
- الرجاء عدم إرسال التعليق أكثر من مرة كي لا يعتبر سبام
- الرجاء معاملة الآخرين باحترام.
- التعليقات التي تحوي تحريضاً على الطوائف ، الاديان أو هجوم شخصي لن يتم نشرها