قال مسئولون في المقاومة الجنوبية بجبهة البقع انهم تمكنوا من تحقيق تقدم كبير يومي الجمعة والسبت عقب هجوم مباغت .

وقال القيادي في المقاومة الجنوبية مهران القباطي لعدن الغد ان قوات المقاومة نفذت هجوما مغرب يوم الجمعة واستمر حتى ساعات الصباح الاولى من يوم السبت .

وتمكنت المقاومة من تحقيق تقدما كبيرا في جبهة البقع صعدة بمساندة من مقاتلات التحالف العربي .

وقال القباطي ان قوات الجيش والمقاومة سيطرت تبة القيادة وتبة الرملية وتقطع مفرق الجوق البقع وسط معارك ضارية مازالت مستمرة مع مليشيا الحوثي .

واوضح قوات المقاومة نفذت عملية التفافية مباغتة بعد هجوم على تبة الارسال , واستطاعت ان تحرر مناطق واسعة جديدة في جبهة البقع .

المزيد في أخبار وتقارير المقاومة تتقدم بجبهة البقع وتحرر مواقع جديدة قال مسئولون في المقاومة الجنوبية بجبهة البقع انهم تمكنوا من تحقيق تقدم كبير يومي الجمعة والسبت عقب هجوم مباغت . وقال القيادي في المقاومة الجنوبية مهران القباطي مجلس جامعة عدن يستغيث رئاسة الجمهورية والحكومة لوقف الاعتداء على أراضي الجامعة ندد مجلس جامعة عدن برئاسة الدكتور/ الخضر ناصر لصور اليوم السبت (31 ديسمبر 2016م) في الحرم الجامعي بمدينة الشعب في وقفة احتجاجية له بالاعتداءات المتكررة والمستمرة ولد الشيخ يُسلم الحكومة والانقلابيين خارطة طريق معدلة الأسبوع المقبل قالت مصادر حكومية إن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد سيستأنف الأسبوع المقبل اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات السلام. وأكدت