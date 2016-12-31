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ولد الشيخ يُسلم الحكومة والانقلابيين خارطة طريق معدلة الأسبوع المقبل

السبت 31 ديسمبر 2016 03:23 مساءً
وكالات

قالت مصادر حكومية إن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد  الشيخ أحمد سيستأنف الأسبوع المقبل اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات السلام.

 وأكدت المصادر في تصريح لـ"صحيفة البيان الاماراتية" أن خطة السلام المعدلة  سوف تسلم بصورة رسمية إلى الحكومة والانقلابيين الأسبوع المقبل.

  وكان لقاء الرباعية الأخير في جدة الذي جمع وزراء خارجية الامارات والسعودية والولايات المتحدة وسلطنة عمان وبريطانيا، اجرى تعديلات على خطة السلام، بناءً على طلب الحكومة الشرعية.

  وتنص التعديلات الجديدة في خارطة الطريق على انسحاب المليشيات وتسليم الأسلحة قبل الانتقال الى المسار السياسي.

  هذا واستكملت التحضيرات لتدريب اللجنة العسكرية في العاصمة الأردنية عمان على آلية تثبيت وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من أبريل الماضي في منطقة ظهران الجنوب السعودية.

  وكانت الحكومة فد رفضت خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي نهاية نوفمبر الماضي، واعتبرتها شرعنة للانقلابيين، وطالبت بتعديلها بما يتوافق مع المرجعيات المتفق عليها.

 ورغم الحديث عن اقتراب موعد المشاورات الا ان المليشيات الانقلابية تواصل تصعيدها السياسي والميداني في مختلف المحافظات الخاضعة لسيطرتها.

 وشكلت المليشيات الانقلابية الشهر الماضي ما سمي "حكومة انقاذ" وسط رفض محلي ودولي واقليمي لها.


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ولد الشيخ يُسلم الحكومة والانقلابيين خارطة طريق معدلة الأسبوع المقبل
قالت مصادر حكومية إن المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد  الشيخ أحمد سيستأنف الأسبوع المقبل اتصالاته مع الأطراف اليمنية لاستئناف محادثات السلام.  وأكدت




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