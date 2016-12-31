جنوبيون يحيون ذكرى استشهاد الادريسي في مصر
السبت 31 ديسمبر 2016 03:07 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:
عدن ((عدن الغد)) خاص:
احياء العشرات من الجنوبيين في العاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الجمعة الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في المقاومة الجنوبية احمد الادريسي في العاصمة المصرية القاهرة .
واقام جنوبيون بينهم مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق احتفال تأبيني متواضع في ذكرى استشهاد الادريسي .
واستشهد الادريسي برصاص مسلحين مجهولين في عدن قبل عام من اليوم برفقة 4 من رفاقه .
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