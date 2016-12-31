جنوبيون يحيون ذكرى استشهاد الادريسي في مصر

احياء العشرات من الجنوبيين في العاصمة المصرية القاهرة مساء يوم الجمعة الذكرى الاولى لاستشهاد القيادي في المقاومة الجنوبية احمد الادريسي في العاصمة المصرية القاهرة .

واقام جنوبيون بينهم مدير عام مديرية المعلا فهد المشبق احتفال تأبيني متواضع في ذكرى استشهاد الادريسي .

واستشهد الادريسي برصاص مسلحين مجهولين في عدن قبل عام من اليوم برفقة 4 من رفاقه .

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