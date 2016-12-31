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مدير شركة النفط بعدن : لاصحة للمعلومات التي تحدثت عن أي توجهات لتأجير منشأة حجيف

السبت 31 ديسمبر 2016 12:59 مساءً
عدن ((عدن الغد)) خاص:

نفى ناصر بن حدور  وهو مدير عام شركة النفط بعدن صحة الانباء التي تحدثت عن نية الشركة تأجير منشاءة حجيف النفطية بالمعلا .

وقال بن حدور في حديث مع مسئولين بالشركة يوم السبت ان ما يشاع عن توجه ادارته لتأجير منشاءة حجيف غير صحيح.

واوضح ان المنشأة في الاساس بحاجة إلى اعادة تأهيل شاملة خلال الفترة القادمة مؤكدا ان الجهة التي ستقوم بتشغيلها هي شركة النفط .

واشيع خلال الايام القليلة الماضية ان ادارة الشركة بصدد  تأجير المنشأة وهو مانفاه بن حدور يوم السبت .


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