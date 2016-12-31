نفى ناصر بن حدور وهو مدير عام شركة النفط بعدن صحة الانباء التي تحدثت عن نية الشركة تأجير منشاءة حجيف النفطية بالمعلا .

وقال بن حدور في حديث مع مسئولين بالشركة يوم السبت ان ما يشاع عن توجه ادارته لتأجير منشاءة حجيف غير صحيح.

واوضح ان المنشأة في الاساس بحاجة إلى اعادة تأهيل شاملة خلال الفترة القادمة مؤكدا ان الجهة التي ستقوم بتشغيلها هي شركة النفط .

واشيع خلال الايام القليلة الماضية ان ادارة الشركة بصدد تأجير المنشأة وهو مانفاه بن حدور يوم السبت .

المزيد في أخبار وتقارير مدير شركة النفط بعدن : لاصحة للمعلومات التي تحدثت عن أي توجهات لتأجير منشأة حجيف نفى ناصر بن حدور وهو مدير عام شركة النفط بعدن صحة الانباء التي تحدثت عن نية الشركة تأجير منشاءة حجيف النفطية بالمعلا . وقال بن حدور في حديث مع مسئولين بالشركة يوم قائد اللواء 15 بلودر: لم نتدخل في صرف الرواتب العسكريين نفى قائد اللواء 115 بلودر المزاعم الإعلامية التي ادعت ان قيادة اللواء قامت باستقطاع 15 الف من رواتب العسكريين. وقال العميد عبدالله حسين القفعي في اتصال مع (عدن العميد السعدي يناشد الرئيس بسرعة علاج المناضل احمد سالم عبيد في الخارج وجه القيادي الجنوبي البارز العميد علي محمد السعدي رسالة عاجلة الى فخامة الرئيس عبدربه منصورهادي ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي طالب فيها بسرعة التوجيه بنقل المناضل