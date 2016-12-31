نفى قائد اللواء 115 بلودر المزاعم الإعلامية التي ادعت ان قيادة اللواء قامت باستقطاع 15 الف من رواتب العسكريين.

وقال العميد عبدالله حسين القفعي في اتصال مع (عدن الغد)" إن المزاعم الإعلامية التي ادعت قيامنا بخصم رواتب العسكريين، غير صحيحة".. مؤكدا ان اللجنة التي أتت من عدن هي من تولت عملية الصرف ولم نتدخل في عملها".

واكد ان الجميع يعرف ان كل الوحدات العسكرية في الجنوب لم تشرف على عملية صرف الرواتب وهناك لجنة مشكلة برئاسة المهندس احمد الميسري وزير الزراعة".

وقال " نستغرب اقحام قيادة اللواء في مواضيع كهذه، الهدف منها، محاولة ضرب قوة اللواء التي تشكلت في ظروف صعبة للغاية، وشحيحة".

ودعا العميد القفعي وسائل الإعلام الى تحري المصداقية فيما تنشره.. مؤكدا ان نشر مثل هذه الاخبار، تثير السخرية".

المزيد في أخبار وتقارير قائد اللواء 15 بلودر: لم نتدخل في صرف الرواتب العسكريين نفى قائد اللواء 115 بلودر المزاعم الإعلامية التي ادعت ان قيادة اللواء قامت باستقطاع 15 الف من رواتب العسكريين. وقال العميد عبدالله حسين القفعي في اتصال مع (عدن العميد السعدي يناشد الرئيس بسرعة علاج المناضل احمد سالم عبيد في الخارج وجه القيادي الجنوبي البارز العميد علي محمد السعدي رسالة عاجلة الى فخامة الرئيس عبدربه منصورهادي ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي طالب فيها بسرعة التوجيه بنقل المناضل التسوية السياسية في اليمن مؤجلة لعام 2017.. سلاح الخبز لا يمكن مقاومته يغادر العام 2016 مخلفا الكثير من الملفات العالقة في اليمن وعلى رأسها ملف التسوية السياسية الذي فشل المجتمع الدولي في تمريره نتيجة لعدة عوامل من أبرزها رهان جميع