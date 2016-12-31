قائد اللواء 15 بلودر: لم نتدخل في صرف الرواتب العسكريين
السبت 31 ديسمبر 2016 09:55 صباحاً
لودر(عدن الغد)خاص:
لودر(عدن الغد)خاص:
نفى قائد اللواء 115 بلودر المزاعم الإعلامية التي ادعت ان قيادة اللواء قامت باستقطاع 15 الف من رواتب العسكريين.
وقال العميد عبدالله حسين القفعي في اتصال مع (عدن الغد)" إن المزاعم الإعلامية التي ادعت قيامنا بخصم رواتب العسكريين، غير صحيحة".. مؤكدا ان اللجنة التي أتت من عدن هي من تولت عملية الصرف ولم نتدخل في عملها".
واكد ان الجميع يعرف ان كل الوحدات العسكرية في الجنوب لم تشرف على عملية صرف الرواتب وهناك لجنة مشكلة برئاسة المهندس احمد الميسري وزير الزراعة".
وقال " نستغرب اقحام قيادة اللواء في مواضيع كهذه، الهدف منها، محاولة ضرب قوة اللواء التي تشكلت في ظروف صعبة للغاية، وشحيحة".
ودعا العميد القفعي وسائل الإعلام الى تحري المصداقية فيما تنشره.. مؤكدا ان نشر مثل هذه الاخبار، تثير السخرية".
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