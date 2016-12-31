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العميد السعدي يناشد الرئيس بسرعة علاج المناضل احمد سالم عبيد في الخارج

السبت 31 ديسمبر 2016 09:36 صباحاً
عدن /عدن الغد /خاص:


وجه القيادي الجنوبي البارز العميد علي محمد السعدي رسالة عاجلة الى فخامة الرئيس عبدربه منصورهادي ومحافظ عدن عيدروس الزبيدي طالب فيها بسرعة التوجيه بنقل المناضل اللواءاحمد سالم عبيد للعﻻج في الخارج على نفقة حكومة الشرعية.

وقال العميد السعدي في مناشدته:"نود ان نعلمكم ان المناضل والقائد العسكري الجنوبي الكبير والمعروف احمد سالم عبيد يرقد في احدى المستوصفات الطبية في عدن اثر تعرضه لكسرفي الورك الرجل اليسرىويعاني من امراض اخرى.
وتابع السعدي قائﻵ:"لقد حدثنا اﻻخ القائد احمد سالم عبيد أنه زاره يوم الخميس محافظ عدن عيدروس الزبيدي شاكرآله اهتمامه و زيارته ﻻفتآ ان القائد اللواء احمد سالم عبيد من القادة العسكريين الذين يضرب بهم المثل في الحنكة والدهاء العسكري والسياسي ليس على مستوى جيشنا في الجنوب فحسب بل على امتداد الوطن العربي واﻻقليمي والدولي وهو غني عن التعريف وﻻيمكن ان اسهب في الشرح ان اوفيه حقه وانتم تعرفو ن جيدآ من هو احمد سالم عبيد زرته الجمعة في المستوصف والتقيت هناك باﻻخ اﻻعﻻمي المعروف علي منصورمقراط هو اﻻخر اتى لزيارة قائدنا العظيم احمد سالم عبيد ومن العيب ان ﻻيتم اﻻسراع بنقله للعﻻج السريع في الخاج وهذا اقل واجب يقدم لهذة الهامة الوطنية الجنوبية الشهيرة واختتم السعدي رسالتة بالقول ان لم يتم اﻻ هتمام بهذا الرمز الجسور فمن ياترى ان يكون اهتمامكم بغيره ارجو اﻻسراع بنقلة للعﻻج.

من.علي مقراط


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