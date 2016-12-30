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مدير إدارة المراسيم بديوان محافظة المهرة : اجتماع الرئيس لم يناقش قضية الإقليم , وما روج له إعلاميا عار عن الصحة .

الجمعة 30 ديسمبر 2016 10:54 مساءً
المهرة / ناصر الساكت

 

عبر مدير إدارة المراسيم بديوان عام محافظة المهرة عزان محمد القميري عن استغرابه الشديد قيام بعض وسائل الإعلام المحلية بممارسة الكذب والتدليس في تعاطيها مع لقاء فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمحافظي محافظات المهرة وحضرموت وشبوة الأربعاء الماضي بمدينة المكلا , ونقله للرأي العام بصورة مغلوطة على إن اللقاء تناول قضية الإقليم .
واصفا هذا الفعل بالسقوط المهني لتلك الوسائل الإعلامية , وخيانة لميثاق الشرف الصحفي وقدسية المهنة.


وأكد عزان القميري بإن ما تناولته وسائل الإعلام تلك شي , وما ناقشه الاجتماع شيئا آخر في مشهد أثار كثير من علامات الاستغراب والتعجب.

موضحا بأن اجتماع رئيس الجمهورية بمحافظي المحافظات الشرقية بحث قضايا خدمية وتنموية تهم تلك المحافظات وكيفية تفعيل دور المؤسسات الحكومية فيها وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين في ظل الوضع الاستثنائي الراهن , ومن ذلك دراسة الإيرادات وإمكانية الترتيب لإيرادها الى البنك المركزي بعدن بدلا من صنعاء ,وإطلاع المحافظين على الإجراءات والخطط التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية من أجل تحسين الأوضاع وتطبيع الحياة في المناطق المحررة , وإبلاغ المحافظات بأعداد موازنات محلية شاملة لكل القطاعات بما يتناسب وحاجة كل محافظة وخصوصيتها تمهيدا لإعتمادها من قبل الحكومة اعتبارا من العام 2017م .

وأضاف (كما استمع فخامة الرئيس إلى مجمل الهموم والمشاكل التي تعانيها المحافظات وطبيعة احتياجاتها من الخدمات , ومعالجة ما امكن منها حاليا, ورفع ماتبقى في الخطط والموازنات الجديدة .

مشيرا إلى أن محافظة المهرة كان نصيبها من هذه التوجيهات الرئاسية ( اعتماد 25 ميقا لصالح كهرباء منطقة المهرة و إنشاء جامعة المهرة بداية بإضافة كليتين إلى جانب كلية التربية الحالية وسفلتة الشوارع الداخلية لمدينة الغيضة وإعادة تشغيل مطار الغيضة الدولي ,وضم منطقة خلفوت إلى ميناء نشطون والبدء في تأهيله واعتماد لواء عسكري مشاة من أبناء المهرة , وهذه الإنجازات الجديدة هي إحدى ثمار هذا اللقاء برئيس الجمهورية والحكومة ).
وقال مدير إدارة المراسيم ( إن هذه المكاسب ستساهم بشكل ايجابيا في حل الكثير من المشاكل بل وستدفع بعجلة التنمية بالمحافظة إلى الأمام , ونجدها فرصة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير بسم السلطة المحلية بالمهرة
إلى فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي على ماقدمه لمحافظة المهرة من مشاريع وخدمات ).


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