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ابناء الجنوب في شفلد يقدمون مساعدات نقدية للعشرات من معاقي الحرب المقعدين بمناطق الصبيحة

الجمعة 30 ديسمبر 2016 09:35 مساءً
لحج /عدن الغد خاص:

 

قدم عدد من المتبرعين في مدينة شلفد بالمملكة المتحدة مساعدات نقدية للعشرات من معاقي الحرب الذين تعرضوا لإصابات بالغة اثناء الحرب واقعدو في المنازل اجبارياُ نتيجة الاعاقة ، وذلك في العديد من مناطق الصبيحة .

وتكفل المتبرعون بتوزيع مساعدات مالية على معاقي الحرب في مناطق الصبيحة مقدمة من قبل عدد من ابناء الجنوب في شيفلد كبادرة ولفتة إنسانية هي الاولى من نوعها لتلمس هموم العشرات من معاقي الحرب المقعدين في منازلهم ولا مغيث لهم .

وأستهدفت الحملة بحسب القائمين جميع المعاقين الذين يعانون من إعاقة مستديمة واقعدوا في المنازل .

وباشرت اللجنة المكلفة من قبل رجال الخير في مدينة شفلد بالنزول الى معظم مناطق الصبيحة وزيارة ابطال الحرب الى منازلهم وتلمس همومهم .

وعبر العديد من معاقي وجرحى الحرب المقعدين عن عميق ارتياحهم لهذه الزيارات واللفتة الانسانية ومبادرة الخيرين من ابناء الجالية لتلمس احوالهم في بادرة تعد الاولى من نوعها تستهدفهم .

مناشدين كافة الجهات المختصة بالالتفات لمعاناتهم واسرهم وانهم باتوا عاطلين تماما ولم تلتفت الدولة اليهم ولم يتم اعتماد مرتبات شهرية لهم أسوة بباقي أفراد المقاومة الذين تم ضمهم الى قوى الجيش والأمن .

متوجهين بالشكر الجزيل الى رجال الخير والاحسان وفي مقدمتهم اخوانهم الجنوبيين في شيفيلد بالمملكة المتحدة لهذه الالتفاته الاخوية الصادقة التي تعبر عن تقديرهم لمن ضحو في بحياتهم ومستقبلهم في هذه الحرب .


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